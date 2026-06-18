In der Gemeinde Rosegg herrscht tiefe Trauer über das Ableben der Gemeinderätin Martina Zeleny, die ihr Wirken besonders der Kultur und Geschichte gewidmet hat und das über die Grenzen der Gemeinde hinweg. „Im Herzen war sie Keltin. Noreia hat sie gerufen“, sagt SPÖ Vizebürgermeister Michael Waldher über seine Parteikollegin. Am 16. Juni ist die gebürtige Oberösterreicherin nach längerer Krankheit verstorben.

Ein Leben für Geschichte

Zeleny, geboren am 19. September 1968, studierte Germanistik und Geschichte, lebte in Bad Bleiberg und seit 2011 in Rosegg. Ab 2007 begann sie der Keltenwelt Frög ihren Stempel aufzudrücken. Aus der Arbeit an den Funden aus dem Gräberfeld wurde ihre Berufung.

Bürgermeister Franz Richau (BGM) nennt sie einen „wesentlichen Bestandteil der Weiterentwicklung der Keltenwelt“. Ihre Stärke sei das vernetzte Denken gewesen. „Sie war ein kritischer Geist. Sie hatte ihre Visionen, die sie umgesetzt hat, und war international perfekt vernetzt.“ Bis zuletzt besuchte sie Kolleginnen und Kollegen anderer Ausgrabungsstätten.

Waldher nennt Zeleny „die Seele der Keltenwelt“. Sie habe sich über den Beruf hinaus mit Geschichte und Archäologie beschäftigt, bei Ausgrabungen ehrenamtlich mitgeholfen. In die Keltenwelt und die Politik führte sie der 2018 verstorbene frühere Vizebürgermeister Franz König (SPÖ), dessen Politik sie weiterführte.

„Die Keltenwelt ist so, weil sie sich eingesetzt hat“

Von 2015 bis 2021 gehörte Zeleny dem Gemeinderat an, von 2018 bis 2021 war sie Gemeindevorständin. Als Obfrau im Ausschuss für Sport und Kultur, Tourismus und Umweltschutz setzte sie sich besonders für Geschichte ein. „Für die Gemeinde ist ihr Ableben ein großer Verlust“, sagt Waldher. „Die Keltenwelt ist so, weil sie sich so eingesetzt hat.“ Zeleny hinterlässt ihren Sohn Florian. Ein Termin für die Verabschiedung ist noch nicht bekannt.