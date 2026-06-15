Die Gemeinde Arriach nimmt Abschied von ihrem ehemaligen Bürgermeister Josef Ebner. Der langjährige Landwirt, Gemeindepolitiker und Familienmensch verstarb am 11. Juni im 92. Lebensjahr. Mit ihm verliert Arriach eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit großem Engagement für die Gemeinde, die Landwirtschaft und den Tourismus eingesetzt hat.

Herzensthema Landwirtschaft

Josef Ebner war in den Jahren 1990 und 1991 Bürgermeister von Arriach, war politisch jedoch schon seit 1979 und bis 1996 als Vizebürgermeister, Gemeindevorstandsmitglied und Gemeinderat aktiv. Sein besonderes Anliegen galt stets der Landwirtschaft. Gemeinsam mit seiner Familie bewirtschaftete er zwei große Höfe in Arriach und vermietete zudem auch Ferienwohnungen. „Josef Ebner war in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter für Innovationen in der Landwirtschaft und setzte sich für den Erhalt des bäuerlichen Kulturgutes ein. Seine Aufgaben meisterte er immer mit großer Umsicht und Perfektion“, erinnert sich der amtierende Bürgermeister von Arriach, Gerald Ebner.

Neben seinem politischen und beruflichen Wirken – von der Gemeinde wurde er mit der Goldenen Wappennadel ausgezeichnet – war Ebner stets eng mit den Vereinen der Gemeinde verbunden, die auf seine Unterstützung zählen konnten. Trotz seiner vielen Aufgaben stand für ihn seine große Familie immer an erster Stelle. Mit großer Hingabe verbrachte er gerne Zeit mit seinen Enkel- und Urenkelkindern. Josef Ebner hinterlässt seine Frau Ditta, fünf Kinder, neun Enkelkinder, neun Urenkelkinder sowie seine drei Schwestern. Der Verstorbene wird am Dienstag, 16. Juni, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Arriach verabschiedet.