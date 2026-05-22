Die Schnecke war sein Symbol. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Widerstand. Gegen die Beschleunigung der Welt, gegen die Verarmung des Geschmacks, gegen die Vorstellung, Nahrung sei bloß Treibstoff. Nun ist der große Verlangsamungs-Revolutionär tot: Carlo Petrini, Gründer der weltweiten Slow-Food-Bewegung, starb im Alter von 76 Jahren in seiner Heimatstadt Bra im Piemont. Mit Petrini verliert die internationale Kulinarik nicht nur einen Visionär, sondern einen ihrer wirkmächtigsten politischen Denker. Denn Essen war für den Italiener niemals bloß Genuss. Es war Kultur, Identität, Landwirtschaft, Klimafrage und soziale Gerechtigkeit zugleich.

Als in den 1980er-Jahren die globale Fast-Food-Kultur Europa zu erobern begann, erkannte Petrini früher als viele andere, dass mit jeder standardisierten Mahlzeit auch ein Stück regionaler Vielfalt verloren gehen könnte. Aus Protest gegen diese Entwicklung entstand zunächst die Bewegung Arcigola, später Slow Food. 1989 wurde in Paris das internationale Manifest unterzeichnet – der Beginn einer Bewegung, die heute auf allen Kontinenten aktiv ist. Petrinis vielleicht wichtigste Leistung bestand darin, Genuss und Verantwortung miteinander zu versöhnen. Sein berühmtes Leitmotiv „gut, sauber und fair“ wurde zu einem globalen Orientierungspunkt für Produzenten, Köche, Bauern und Konsumenten. Lebensmittel sollten gut schmecken, ökologisch verantwortungsvoll erzeugt und für jene fair sein, die sie herstellen.

Carlo Petrini schwor Kärntens Touristiker auf seine Nachhaltigkeits-Philosophie beim Tourismustag in Villach 2018 ein. (Christian Kresse, Carlo Petrini, Ulrich Zafoschnig) © Gabriel

Dabei war Petrini nie ein Romantiker der Vergangenheit. Er verstand Tradition nicht als Museum, sondern als Zukunftsmodell. Unter seiner Führung entstanden Initiativen wie Terra Madre, ein weltweites Netzwerk von Bauern, Fischern, Käseproduzenten und Lebensmittelhandwerkern. Er initiierte den Salone del Gusto in Turin und gründete 2004 die Universität der Gastronomischen Wissenschaften in Pollenzo – bis heute eine einzigartige Institution, die Ernährung als kulturelles, ökologisches und gesellschaftliches Gesamtsystem betrachtet.

Wer Petrini begegnete, traf keinen Dogmatiker. Er sprach über Käse mit derselben Leidenschaft wie über Biodiversität, über Wein mit derselben Ernsthaftigkeit wie über globale Ernährungspolitik. Seine Vorträge führten ihn zu den Vereinten Nationen ebenso wie auf Bauernmärkte. Dass ihn das US-Magazin Time zu einem „European Hero“ erklärte und ihn der Guardian später unter jene Menschen reihte, die die Welt verändern könnten, war kein Zufall.

König Charles III. und Carlo Petrini verband eine langjährige Freundschaft, die auf gemeinsamen Werten wie ökologischer Landwirtschaft, Biodiversität und dem Schutz handwerklicher Traditionen beruht. © AFP/Maurizio Degl'innocenti

Die Bedeutung seines Lebenswerks wird oft unterschätzt. Lange bevor Nachhaltigkeit zum politischen Schlagwort wurde, sprach Petrini von regionalen Kreisläufen, Artenvielfalt und der Würde der Produzenten. Lange bevor Klimakrise und Lieferkettenkrisen die Verletzlichkeit des Ernährungssystems offenlegten, warnte er vor der Entfremdung zwischen Mensch und Nahrung. Sein Vermächtnis besteht deshalb nicht nur in einer Organisation. Es lebt in tausenden kleinen Käsereien, Gemüsegärten, Winzerbetrieben und Wirtshäusern weiter. In Menschen, die wieder wissen wollen, woher ihr Essen kommt. In Köchinnen und Köchen, die regionale Produkte nicht als Trend, sondern als Haltung verstehen.

„Wer Utopie sät, wird Realität ernten“, lautete einer seiner liebsten Sätze. Heute wirkt dieser Satz weniger wie ein Motto als wie die Bilanz eines außergewöhnlichen Lebens. Aus einer Idee im piemontesischen Bra wurde eine weltweite Bewegung. Aus einem Protest gegen Fast Food wurde eine neue Kultur des Essens. Carlo Petrini hat die Welt nicht satt gemacht. Aber er hat sie gelehrt, wieder zu schmecken. Und vielleicht ist das mehr, als viele Revolutionäre von sich behaupten können.