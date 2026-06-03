„Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind.“ Mit diesen berührenden Worten gab die Familie von Harald Kosche bekannt, dass der beliebte Veldener Unternehmer mit Firmensitz in Ebenthal am vergangenen Freitag, 29. Mai, im 61. Lebensjahr verstorben ist. Der zweifache Familienvater aus Dröschitz bei Köstenberg prägte über viele Jahre die Fertigungsbranche in Kärnten und war beruflich weit über die Region hinaus tätig.

Bekannt für seine Präzision und Verantwortung

Der gelernte CNC-Fertigungstechniker kam 1991 in den Anlagenbau. Als Geschäftsführer war er bis 2005 weltweit am Bau von Anlagen zur Produktion glasfaserverstärkter Rohre beteiligt. Seine Leidenschaft für Metallbearbeitung und Fertigungstechnik führte ihn schließlich wieder in jenen Bereich zurück, der ihn besonders auszeichnete. Seit 2009 leitete er als Geschäftsführer die „Harald Kosche GmbH“ in Ebenthal. Das Unternehmen ist als Lohnfertiger für Kunden aus Maschinenbau, Stahlbearbeitung, Rohrproduktion, Elektronik sowie für Zulieferer der Elektronikindustrie tätig.

Kosche galt laut seiner Frau Friederike als Mensch, der immer viel arbeitete und Verantwortung übernahm. Zugleich bemühte er sich, für Familie und Freunde da zu sein. In seiner knappen Freizeit fand er Ausgleich auf dem Motorrad. Bei ausgedehnten Tagesausflügen mit einem Freund konnte er den Kopf frei bekommen.

Die persönliche Verabschiedung ist am Montag, dem 8. Juni, ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle am Waldfriedhof Villach möglich. Die feierliche Verabschiedung findet am Dienstag, dem 9. Juni, um 13 Uhr in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof Villach statt.