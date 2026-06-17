Mit Armin Rauter verliert die Bergwelt einen Menschen, dessen Leben untrennbar mit den Bergen verbunden war. Bereits vor 65 Jahren trat er der Sektion Radenthein des Österreichischen Alpenvereins bei. Obwohl er viele Jahrzehnte in Villach lebte, blieb er seiner Heimatsektion stets eng verbunden.

Als ausgebildeter Berg- und Skiführer führte Rauter über Jahrzehnte hinweg tausende Menschen sicher durch die Berge. Besonders die Julischen Alpen und die Karawanken hatten es ihm angetan. Doch auch die höchsten Gipfel Europas zählten zu seinen Zielen: Den Mont Blanc bestieg er mehr als zwanzig Mal, ebenso stand er auf dem Matterhorn. Seine Touren führten ihn zudem zu den Vulkanbergen von Stromboli sowie auf zahlreiche Expeditionen nach Nepal und Pakistan, wo er unter anderem Trekkingtouren leitete. Zu seinen besonderen bergsteigerischen Erinnerungen zählte die Begehung des Großglockners über die damals noch eisbedeckte Mayerlrampe. Als viertes Team überhaupt gelang ihm und seinen Kameraden diese anspruchsvolle Route. Trotz seiner beeindruckenden Leistungen blieb Armin Rauter stets bescheiden. Umsicht und Verantwortung waren die Grundlagen seines Handelns. „Ich habe Armin besonders für seine große Erfahrung, seine Umsicht am Berg und seine Bergkameradschaft geschätzt“, erinnert sich der Obmann der Alpenvereinssektion Radenthein, Georg Winkler.

Auch die Hochzeitsreise führte den Alpinisten auf einen bekannten Berg

Seine große Liebe zu den Bergen teilte er mit seiner Frau Helgard. Gemeinsam verbrachten sie so viel Zeit wie möglich in den Bergen. Bezeichnend für ihre Verbundenheit war auch ihre Hochzeitsreise, die sie einst auf den Olymp führte.

Armin Rauter war nicht nur ein erfahrener Bergführer und Alpinist, sondern vor allem ein geschätzter Kamerad, dessen Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit vielen in Erinnerung bleiben wird. Die Verabschiedung findet am 22. Juni um 13 Uhr in der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach statt. Die Bergkameradinnen und Bergkameraden der Alpenvereinssektion Radenthein werden Rauter ein ehrendes Andenken bewahren.