Sie zeigen auf, was im Kinderbetreuungsatlas der AK Steiermark jüngst schwarz auf weiß zu lesen war: Beim Betreuungsangebot gibt es Luft nach oben. In St. Veit in der Südsteiermark machen sich derzeit Eltern für eine Ganztagsschule (kurz GTS) direkt im Ort St. Veit stark.

Zwar gibt es eine im Ortsteil St. Nikolai ob Draßling, die Volksschulkinder aus St. Veit müssen jedoch mit dem Bus dorthin fahren und kommen am Nachmittag erst gegen 16.30 Uhr wieder zurück. Das soll sich ändern, zumindest wenn es nach einigen Eltern geht.

Petition gestartet

Anfang Juni starteten sie eine Petition. Auslöser sei ein Beitrag der FPÖ gewesen, in dem per Dringlichkeitsantrag auf Bedarfserhebung für einen möglichen zweiten Ganztagsschulstandort gefordert und bei einer Gemeinderatssitzung abgelehnt worden war. „28 Familien haben innerhalb weniger Tage unterschrieben. Davon benötigen allein 17 Kinder für das kommende Schuljahr eine GTS in St. Veit. Das zeigt, der Bedarf ist da“, sagt Andrei Satmari, Sprecher der Eltern.

Gerhard Rohrer, VP-Bürgermeister von St. Veit in der Südsteiermark, betont vollstes Verständnis für die Eltern zu haben © Gerhard Rohrer

Die Betreuungsfrage beschäftigt auch die Väter Alfred Freisinger und Robert Smilkovic und die Mutter Elisabeth Schauer. Alle drei hoffen, dass die Volksschule St. Veit eine GTS wird. So müssten künftig Kinder nicht pendeln und bei Krankheitsfällen sei die Strecke für die Eltern ebenfalls kürzer. Vor Kurzem wurde die Unterschriftenliste an Bürgermeister Gerhard Rohrer (ÖVP) übermittelt. SPÖ, FPÖ und Grüne setzten das Thema zudem auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung Dienstagabend.

Langzeitlösung und schnelle Alternative

Die Materie selbst ist für den Gemeinderat nichts Neues. Richtung Zaungäste erklärte der Bürgermeister, dass man den Dringlichkeitsantrag für eine Bedarfserhebung damals nur deshalb angelehnt hat, weil die Rahmenbedingungen fehlen und man keine falschen Hoffnungen machen wollte. Er habe vollstes Verständnis für die Eltern. Die VS St. Veit befürworte sogar die Änderung in eine GTS. Sein Vorschlag: Der zuständige Kinderbetreuungsausschuss soll sich dem Thema annehmen. Für den Herbst stellte er als Alternative eine Nachmittagsbetreuung in Aussicht, sofern sie organisatorisch, rechtlich und finanziell stemmbar sei. Denn die Gemeinde müsse sparen. „Aber nicht auf Kosten der Familien“, wie Katharina Gsell von den Grünen betonte.

Einstimmig wurde das Thema dem Ausschuss für Kinderbetreuung anvertraut © KLZ / Barbara Mikschofsky

Unter dem Tagesordnungspunkt Überprüfung und Weiterentwicklung der Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsstruktur in der Gemeinde ab dem Schuljahr 2027-28 waren aber nicht nur die Betreuungszeiten der Volksschulkinder Thema. Grüne, FPÖ und SPÖ sehen neben den Beiträgen für die GTS in St. Nikolai auch bei Familien mit ganztägigem Betreuungsbedarf im Kindergarten eine finanzielle Mehrbelastung, kurzum: Es sei in der Gemeinde zu teuer. „Es muss das Ziel sein, die Elternbeiträge zu reduzieren. Es braucht auch eine soziale Staffelung“, sagte Manuel Paschek, 2. Vizebürgermeister (FPÖ). Auch dieses Thema werde man sich laut Rohrer ansehen. „Ich bin ein alter Betriebswirtler und Rechner und es muss sich halt auch finanzieren. Die Förderungen für die GTS haben sie uns nachträglich gekürzt, wie ihr wisst.“