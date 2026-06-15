„Es tut sich etwas, aber es ist noch Luft nach oben“, sagt Bernadette Pöcheim. Die Leiterin der Abteilung Frau, Beruf & Familie in der Arbeiterkammer Steiermark legt die Probleme offen auf den Tisch. Jahr für Jahr erzähle sie das Gleiche, an den Angeboten für Kinderbetreuung in der Steiermark geht trotzdem zu wenig voran. Der Appell, den sie und AK-Präsident Josef Pesserl immer und immer wieder an die Politik richteten, er verhallt.

Die Steiermark hinkt beim Angebot für Kinderbetreuung hinterher. Das zeigen auch Zahlen des am Montag präsentierten Kinderbetreuungsatlas: 22,9 Prozent der steirischen Kinder bis drei Jahre werden hierzulande aktuell betreut, österreichweit liegt der Durchschnitt bei 35 Prozent. Bei Kindern ab drei Jahren liegt die Betreuungsquote in der Steiermark bei 88 Prozent, der Bundeswert bei 94 Prozent. Zehn steirische Gemeinden hätten demnach überhaupt keine Betreuungsplätze für unter Dreijährige.

Nur rund 26 Prozent der steirischen Gemeinden würden aktuell die höchsten Qualitätskriterien der AK erfüllen. Dafür müssen eine Betreuungseinrichtung für Kinder unter drei Jahren, ein Ganztageskindergarten (ab acht Stunden) und eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder an mindestens vier Tagen vorhanden sein. Zusätzlich müssen VIF-Kriterien erfüllt werden. Also: Kindergärten, die mindestens 45 Stunden in der Woche und 9,5 Stunden an vier Tagen offen und maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen haben. 57 Prozent der Gemeinden erfüllen zwar die erstgenannten Kriterien, nicht aber die VIF-Grundlagen.

„Eltern müssen Jobs aufgeben“

Die Probleme, die sich daraus ergeben, liegen für Pesserl auf der Hand. „Viele Eltern müssen mittlerweile ihre Jobs aufgeben, weil sie ihre Kinder betreuen müssen“. Für Eltern, die keinen Job haben, wird die Lage indes doppelt und dreifach schwierig. Cordula Schlamadinger, Leiterin der Kinderdrehscheibe, erzählt vom Teufelskreis. Berufstätige Eltern werden bei der Vergabe von Betreuungsplätzen bevorzugt. Alleinerziehende, die auf Jobsuche sind, hinken hinten nach, bekommen keinen Platz und haben so wiederum keine Chance am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Trotz aller Kritik: Es bewegt sich etwas. 14 Gemeinden wurden im Vergleich zum Vorjahr im Kategoriesystem der Arbeiterkammer aufgestuft, haben ihr Angebot verbessert. Sieben wurden im Vergleich zu 2025 abgestuft. „Es gibt kleine Schritte, aber noch immer große Herausforderungen“, sagt Pesserl. Was bleibt: Ein großes Stadt-Land-Gefälle. In Graz ist das Angebot breit, die Plätze oft dennoch beschränkt. „Je ländlicher, desto weniger Betreuungsangebote gibt es“, sagt Pöcheim.

Die Appelle bleiben

Wohin geht aber die Reise, was muss passieren, dass Österreich auf das Niveau skandinavischer Staaten aufschließt? Pesserl und Pöcheim sagen: Noch viel. Beide fordern, dass der Bund den Gemeinden ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, um die Betreuungsplätze zu schaffen. Zusätzlich braucht es auch mehr Ausbildungsplätze für Pädagogen und Anreize, dass diese auch wirklich im Job arbeiten wollen. „Aktuell haben wir die Situation, dass ausgebildete Elementarpädagoginnen und Pädagogen einen anderen Weg einschlagen“, sagt Pesserl.

In der derzeit angespannten Budgetlage keine einfach zu realisierenden Appelle. Pesserl sagt: „Wer hier spart, zahlt später die Zeche doppelt und dreifach zurück“. Gefordert sei jedenfalls die Bundesregierung. Sie sei Drehscheibe, an der Ressourcen verteilt werden. Geändert hätte sich daran in den vergangenen Jahren nichts.