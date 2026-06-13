Es ist vielleicht kein Zufall, dass unter den Top-3 Geschenken zum Vatertag immer auch etwas rund ums Grillen dabei ist. Ein BBQ-Set oder eine neue Grillzange? Das passt. Am Grill steht der Mann, so zeigt es zumindest die Werbung.

Das beliebte Sommer-Essen am Grill ist Männersache. Und damit oft auch Vatersache. © © Foto Melbinger/paulitsch

Die Sommerzeit ist aber auch jener Zeitraum, in dem Männer in Österreich am liebsten in Väterkarenz gehen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des arbeitnehmerfreundlichen „Momentum Institutes“. Von 2008 bis 2025 waren in den Monaten Juni, Juli und August im Schnitt rund 3.450 Väter in Karenz. Im Schnitt der übrigen Monate (September – Mai) waren es rund 2.800. Bei Müttern zeigt sich dieses Sommermuster nicht: Die Zahl der Mütter in Karenz ist in den Sommermonaten mit 73.560 Frauen mit Kinderbetreuungsgeld-Bezug etwas niedriger als den Rest des Jahres mit 74.700 Müttern. dam

Im Juli in die Papa-Ferien?

Im Juli ist der Männeranteil bei den Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen mit aufrechtem Dienstverhältnis von 2008 bis 2025 am höchsten: Rund 3.620 Männer oder anders gerechnet 4,9 Prozent sind im Juli in Karenz. Ist die Väterkarenz also die moderne Sommerfrische für Männer?

Volskwirtin Sophie Achleitner hat die Analyse für das „Momentum Institut“ durchgeführt. © Momentum

Die Soziologin Sophie Achleitner erklärt: „Dass Väter häufiger in den Sommermonaten in Karenz gehen ist kein österreichisches Phänomen: Studien aus Deutschland und Schweden zeigen hier ganz ähnliche Muster. Die möglichen Ursachen sind aber vielfältig“, erklärt die Momentum-Ökonomin. „Zum Beispiel kann die Betreuungsnot zur Hauptferienzeit ein Grund sein, warum Väter vermehrt im Sommer in Karenz sind. Es kann aber auch sein, dass manche Väter Karenz und Urlaub für eine längere Sommerauszeit kombinieren oder dass Ausflüge ins Schwimmbad oder in den Park im Sommer einfach verlockender sind, als im tiefsten Winter spazieren zu gehen“, so Achleitner.

Wurf-Prämie für Väter im Job?

Karenz immer noch „Mama-Job“

Die anderen Daten der Analyse zeigen viel Erwartbares: Männer gehen nach wie vor in Österreich nicht häufig in Karenz, nur 18,8 Prozent sehen diese Aufgabe in der Familienarbeit als die ihre. Auch die Arbeiterkammer hat diese Zahlen kürzlich veröffentlicht. Unter den Bundesländern gibt es aber sehr wohl große Unterschiede. Und die Steiermark ist nach Wien hier an zweiter Stelle, 23,3 Prozent aller steirischen Männer nehmen sich Väterkarenz, in Kärnten sind es etwa nur 12,5 Prozent. Doch auch die vermeintlich hoch wirkende Zahl relativiert sich, sagt Achleitner: „Ein möglicher Erklärungsansatz ist das Kinderbetreuungsangebot: Hier ist die Steiermark Österreichs Schlusslicht. Nur etwa 23 Prozent der unter Dreijährigen werden in der Steiermark in Krippen oder Kindergärten betreut. Daher ist es naheliegend, dass versucht wird, die Betreuungsnot vor Ort auszugleichen, zum Beispiel indem mehr Väter in Karenz gehen“, schildert Sophie Achleitner mögliche Hintergründe. sich die Dauer dieser „Papazeiten“ an. Weniger als 1 Prozent aller Väter geht länger als sechs Monate in Karenz, der Dauerbrenner ist also nach wie vor der „Papamonat“ - aber 82 Prozent aller Väter gehen eben gar nicht in Karenz. Und wenn sie es doch wollen, wie ein Vater in Kärnten, werden sie oft noch diskriminiert oder gar gekündigt.

„Väter haben seit den 1990er-Jahren das Recht auf Karenz. Aber ein Recht am Papier verändert noch keine Rollenbilder und keine Arbeitswelt. In der Praxis ist Karenz in Österreich überwiegend immer noch Muttersache“, so Sophie Achleitner, Gleichstellungsexpertin am „Momentum Institut“.