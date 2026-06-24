In einem Gastgarten in Graz. Am Tisch neben mir hat sich eine kleine Gruppe propalästinensischer Aktivisten niedergelassen. Lang und breit doziert eine Frau mittleren Alters unter dem zustimmenden Gemurmel ihrer zum Teil jungen Mitstreiter darüber, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg „die Zionisten“ auf internationaler Ebene mit den ehemaligen Nationalsozialisten zum großen Komplott zur Vertreibung der arabischen Bevölkerung Palästinas zusammengetan hätten.

Da ist sie wieder, die uralte Legende von der jüdischen Weltverschwörung, hier in einer besonders niederträchtigen Variante, in der die überlebenden Opfer des Holocaust bei der Gründung des Staates Israel 1948 gemeinsame Sache mit ihren Henkern machen.

Propagiert wird sie nicht etwa von rechten Rassisten, sondern von linksextremen Milieus, in denen der Antisemitismus sich seit langem als antiimperialistischer, postkolonialer und antinationaler Protest gegen die israelische Besatzungspolitik ausgibt, der Israel jedes Recht auf Existenz abspricht und sich nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Krieg in Gaza noch einmal radikalisiert hat.

Fake News sind unausrottbar

Ein paar Tage später lese ich in der Zeitung, dass in Bologna 87-jährig Carlo Ginzburg gestorben ist , und muss an das Gespräch denken, zu dessen ungewolltem Zeugen ich im Gastgarten wurde. In seinem Buch „Storia Notturna. Una decifrazione del Sabba“ (Hexensabbat: Entzifferung einer nächtlichen Geschichte) von 1989 rekonstruierte der große italienische Historiker, wie im Jahr 1321 in Frankreich Gerüchte aufkamen, Juden, Leprakranke und Sarazenen hätten sich zur Ermordung aller Christen verschworen und die Brunnen im ganzen Land vergiftet. Das fiktive Komplott führte zum ersten Mal in der europäischen Geschichte zu großangelegten blutigen Pogromen, die in ihrer Systematik späteren Judenverfolgungen zur Matrix wurden.

In einem Interview, das ich mit Ginzburg im Jahr 2020 in Bologna führte, sprachen wir über die Unausrottbarkeit von Fake News. Er hatte viele Jahre an US-Eliteuniversitäten gelehrt und meinte, dass der Neoskeptizismus das intellektuelle Ambiente der Siebziger- und Achtzigerjahre vergiftet und das Klima begünstigt habe, in dem heute wieder Verschwörungstheorien gedeihen. Ginzburg erzählte, wie er bereits vor Jahrzehnten auf die Versuche amerikanisch akademischer Zirkel, die Abertausenden Erzählungen von Shoa-Überlebenden als Fiktion abzutun, mit dem Aufsatz „Nur ein Zeuge“ gekontert habe. In dem Text geht es um ein Massaker an Juden im provenzalischen Dorf La Baume im Jahr 1348, von dem wir heute nichts wüssten, hätte es nicht ein einziger Mann überlebt, der das Geschehene auf einer Thorarolle festhielt und so der Nachwelt überlieferte.

Ginzburg war bis ins hohe Alter davon überzeugt, dass man Fake News und Verschwörungstheorien mit den Waffen der Philologie beikommen könne. Und er meinte, dass diese Auseinandersetzung heute wichtiger denn je sei. „Ohne Wahrheit sind wir verloren“, sagte er. Seine Stimme wird abgehen.