Der Pastor Gary Chapman hat fünf Sprachen geprägt, die rund um den Globus gesprochen werden.

Lob und Anerkennung Zweisamkeit Zärtlichkeit Geschenke Hilfsbereitschaft

So nennt der Amerikaner die fünf verschiedenen Sprachen der Liebe, auf deren Basis Menschen Liebe empfinden und empfangen.

Wenn Sie Ihren Mann für seinen rücksichtslosen Fahrstil schimpfen, diesen Gefühlsausbruch dann aber bereuen und ihm einen teuren Schlitten als Wiedergutmachung schenken, wird das wenig helfen, wenn seine Sprache der Liebe „Lob und Anerkennung“ ist.

Wenn Ihr Mann Donald Trump heißt, können Sie den letzten Satz aber gerne vergessen. Der US-Präsident ist nämlich – so die Ferndiagnose – bilingual unterwegs. Er braucht Anerkennung wie ein Kind, das gerade jede zweite Note beim Vorspielabend falsch gespielt hat – und er braucht Geschenke.

Rolexuhr, Golfschläger, Flugzeug

Letzteres hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz verstanden. Beim G7-Gipfel hat er dem US-Präsidenten ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft überreicht. Spielername: Trump. Nummer: 47. Der Republikaner ist schließlich der 47. Präsident. Tagträumerischer Nachsatz Merz: „Schließlich spielen wir im gleichen Team.“

Bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus war der Bundeskanzler noch großzügiger. Merz hatte dem US-Präsidenten eine in Gold gerahmte Kopie einer Geburtsurkunde von Trumps (deutschstämmigem) Großvater überreicht. Zudem gab es für den Golf-Aficionado einen Golfschläger mit eingravierten Flaggen Deutschlands und der USA.

Eine Schweizer Wirtschaftsdelegation hingegen ging auf Nummer sicher und überreichte Donald Trump inmitten heikler Zollverhandlungen gleich eine goldene Rolex-Tischuhr und einen Goldbarren im Wert von 130.000 Euro.

Gegen die Boeing 747, die Trump von Katar geschenkt bekam, wirkt das natürlich trotzdem bescheiden.

Erstaunlich ist nur, dass noch niemand auf die naheliegendste Präsentidee kam: Trump einen Spiegel zu schenken.

„Daddy“ Trump

Wie auch immer: Auf dem weltpolitischen Parkett ist es zuletzt wieder besonders rutschig geworden. Die Schleimspur-Diplomatie erlebt eine neue Hochblüte.

Musterschüler in diesem Lehrgang ist auch Nato-Chef Mark Rutte. Der huldigte Trump per SMS für sein „wahrhaft außergewöhnliches, entscheidendes Handeln“. Etwas, das „kein US-Präsident seit Jahrzehnten“ geschafft hätte. Rutte war es auch, der Trump vor laufender Kamera als „Daddy“ bezeichnete. Transatlantische Beziehung als Dirtytalk, sozusagen.

Die Schleimspur-Diplomatie ist, wenn man so will, die postdemokratische Weiterentwicklung der Geschenk-Diplomatie. Und die gibt es schon, solange es Macht gibt.

Österreichische Lipizzaner-Diplomatie

Die Chinesen betreiben ihre Imagepflege im Westen seit jeher durch Panda-Diplomatie – seltene Tiere werden als Zeichen von Wohlwollen in andere Länder verliehen. Österreichs Version davon nennt sich „Lipizzaner-Diplomatie“ und gab es zuletzt unter Sebastian Kurz. Der ritt 2019 beispielsweise mit 25 Lipizzanern in Abu Dhabi ein. Ein besonders schöner Gaul (sein Name war Neapolitano Theodorosta) blieb am Hof von Kronprinz Mohamed Zayed bin Nahyan. Und starb zwei Jahre später an einer Nierenkolik.

Ob der iPod von Barack Obama, den er einst Queen Elizabeth II. übergab, auch nach zwei Jahren den Geist aufgab, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass Obama seinen Besuch in Australien überlebte. Und sein Geschenk von der örtlichen Regierung, eine Versicherung für Krokodilangriffe, gar nicht nutzen musste.

Temporäre Besänftigung

Früher waren Geschenke jedenfalls ein Tagesordnungspunkt im Hofprotokoll, Zierrat des zeremoniellen Theaters. Sie konnten witzig sein und dabei etwas Folklore versprühen.

Mit Trump ändert sich das. Es ist eine neuartige Form der Geschenkfreudigkeit: Sie soll nicht mehr nur Beziehungen schmücken, sondern Stimmungen regulieren.

Das Geschenk wird great again. Aus dem Geschenk wird etwas Archaisches, ein Beschwörungsritual. Eine Opfergabe. Ein spirituelles Bestechungspräsent, das man auf den Altar legt in der Hoffnung, dass einer höheren Macht damit kurz weniger daran liegt, einem das Leben zu erschweren. Eine temporäre Besänftigungsstrategie.

Man könnte das auch Unterwerfung nennen. In normalen Beziehungen wäre das ein Warnsignal. In der Weltpolitik nennt man es Realpolitik.