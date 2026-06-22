Wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, ist ein Ausflug in die Križna jama (altösterreichisch: Kreuzberghöhle) im Süden Sloweniens besonders cool. Im Inneren hat es konstant acht Grad plus. Rund um die Uhr, ganzjährig und unabhängig von der Wetterlage draußen. Ein Traum!

Im Unterschied zur ebenfalls beeindruckenden Höhle von Postojna (altösterreichisch: Adelsberger Grotte) ist die Križna jama eine „natürliche Schauhöhle“. Man kann sie im Rahmen von Führungen besuchen, aber für die Schaulustigen wurde fast nichts eingebaut. Es gibt keine Beleuchtung und keinen betonierten Weg, nur eine zarte Markierung am Boden und entlang herausfordernder Passagen einen Handlauf.

Die Standard-Führungen enden mit einer kurzen Bootsfahrt auf dem ersten von insgesamt 21 Seen in der Tropfsteinhöhle. Im Licht der Taschenlampen schimmert das Wasser smaragdgrün. Willkommen in der unterirdischen Karibik! Man ist geneigt, sich sofort an den Höhlenstrand zu legen und einen Cocktail zu bestellen.

Winterquartier der Höhlenbären

Naturhistorisch ist die Križna jama vor allem als Fundstelle von Höhlenbärenknochen bekannt. Die Tiere nutzten einen etwa 400 Meter vom Höhlenportal entfernten Seitengang als Winterquartier – mehrere zehntausend Jahre lang! Die ältesten Knochen sind 146.000 Jahre alt, die „jüngsten“ 45.000.

Den früheren Weg der Bären durch die stockdunkle Höhle säumen nicht nur deutliche Kratzspuren. Mit ihren Pranken haben die Tiere den felsigen Boden glatter abgeschliffen als der Hintern von Michelangelos David je war. Damit kann man die „Autobahn“ in den Winterschlaf zentimetergenau nachvollziehen.

Die Kratz- und Schliffspuren der Höhlenbären © G. Lux

Die Höhlenbären sind vor 24.000 Jahren während der letzten Eiszeit ausgestorben, in der Križna jama wahrscheinlich schon früher. Die Vegetarier, die deutlich größer als unsere Braunbären waren, fanden in der immer kargeren Landschaft draußen zu wenig Nahrung, um über die immer längeren Winter zu kommen.

Glatte Irrwege zuhauf

Es ist wie in der österreichischen Innenpolitik: Die bulligen sogenannten Großparteien folgen, wenn sie nicht gerade schlafen, eingetretenen Pfaden, bis sie draußen keine Wählerinnen und Wähler mehr finden. Beispiele für glatte Irrwege gibt’s leider genug. Denken Sie nur an die ORF-Krise, die Farce um die Senkung der Mehrwertsteuer und die geplante Paketabgabe.

Die FPÖ ist längst Nummer 1. „Mit einem Hofer oder Kunasek hätte sie die Absolute. Man muss Kickl fast dankbar sein“, brachte es ein Leser aus Graz Samstagabend auf den Punkt. Er hatte neben mir im Gasthaus gerade die Analyse unseres Innenpolitik-Ressortleiters Walter Hämmerle zum 70. Geburtstag der FPÖ gelesen. Bärig? Was meinen Sie?

Skelette in Kisten

Im 19. Jahrhundert hat man aus den Höhlenbärenknochen zwei komplette Skelette zusammengestellt. Die Križna jama hieß damals Kreuzberghöhle, die Skelette landeten im Naturhistorischen Museum in Wien. Dort liegen sie heute laut unserer Höhlenführerin in Kisten verpackt irgendwo herum. Vielleicht kann die aktuelle oder eine zukünftige Regierung den Slowenen wenigstens ein Skelett zurückgeben. Ich helfe gerne beim Transport. Für einen Cocktail am Höhlenstrand ist mir kein Weg zu beschwerlich.