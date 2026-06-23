Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Fußballabend mit dem legendären Petar Pismestrović, jenem Mann, dessen Karikaturen die Kleine Zeitung seit Jahrzehnten prägen. Rechtzeitig zu Österreichs Match gegen Weltmeister Argentinien hat er in sein Archiv geschaut und dort einen noch jungen Lionel Messi gefunden. „Die Karikatur ist 15 Jahre alt, aber er ist wie ein guter Wein“, sagt der Mann, der im Alter von 17 Jahren seine erste Karikatur anfertigte und 1991, nach Ausbruch des Jugoslawienkrieges, mit seiner Frau Mirijana nach Österreich kam. Zehntausende Karikaturen hat Pismestrović, der vor kurzem seinen 75. Geburtstag feierte, in seiner langen Karriere gezeichnet – für die Kleine Zeitung, aber auch für viele renommierte internationale Zeitungen und Magazine. Mehrfach wurden seine Werke preisgekrönt und in Ausstellungen präsentiert. Das kreative Feuer lodert nach wie vor in ihm. Eine Zuschreibung, die auf den Karikaturisten ebenso zutrifft wie auf den vielfachen Weltfußballer.

Leidenschaftlich spricht der Karikaturist über seine Arbeit – und über König Fußball. „Messi ist der beste Spieler aller Zeiten, schon im ersten Spiel hat er das gezeigt“, sagt Pismestrović, der den argentinischen Superstar anlässlich der WM erneut gezeichnet hat. Rund drei Stunden hat er dafür gebraucht. Die Haare wurden kürzer, der Bart wurde länger, die Wangenknochen noch etwas markanter, dazu kommen große Ohren und große Nasenlöcher: Messis Gesicht eignet sich gut für eine Karikatur. So wie es Harry Kane mit seiner markanten Nase und Mundpartie tut. Von Österreichs aktuellem Team hat Pismestrović bislang nur Marko Arnautović und Teamchef Ralf Rangnick karikiert. Marcel Sabitzer, der am Montag sein 100. Länderspiel bestritt, könnte der nächste werden. „Ronaldinho habe ich besonders gern gezeichnet und für seine großartige Spielkunst bewundert.“

Beim Spiel gegen Weltmeister Argentinien fiebert der Karikaturist mit Österreichs Team, kritisiert Messis überhebliche Elfmeter-Ausführung, lobt die heimische Defensivarbeit, staunt über das abgezockte 1:0 durch den argentinischen Kapitän, fordert die Einwechslung von Marko Arnautović oder Patrick Wimmer, ärgert sich über die „Hydration Breaks“ und weitere FIFA-Neuerungen, weckt zwischendurch Reminiszenzen an die legendäre „Wiener Schule“ des Fußballs, die einst auch das Kurzpassspiel in Jugoslawien prägte, und hat eine Erklärung dafür, warum Messi aktuell wieder so toll in Form ist. „Er wirkt unglaublich frisch. Ich glaube, das ist auch deshalb, weil die Liga in den USA nicht so intensiv ist“, analysiert Fußball-Philosoph Pismestrović. „Er lebt mit dem Ball und für diesen Sport.“

Am Ende des Abends, an dem sich Österreich zu wenig traut und mit 0:2 geschlagen geben muss, steht breite Bewunderung für den neuen WM-Rekordtorschützen (18 Tore, 5 davon allein schon in den zwei Spielen dieser WM). „Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!“, erklärt der bisherige Rekordhalter Miroslav Klose in deutschen Medien trocken. Dass Messi mit dem dritten von sieben verschossenen Elfmetern einen weiteren Rekord aufstellt, wird klarerweise zur Randnotiz.

Und was traut Pismestrović seinen beiden Heimaten Kroatien und Österreich bei dieser WM noch zu? „Ich denke, beide werden eine Runde weiterkommen. Aber dann wird es bald vorbei sein“, meint er. Bei Kroatien habe Luka Modrić seinen Zenit überschritten und war auch länger verletzt. Auch anderen, wie Joško Gvardiol oder Luka Vušković fehle ein wenig die Spielpraxis. Österreichs Team mangle es an Durchschlagskraft und Geschwindigkeit in der Offensive. Möge der Meister der Beobachtung ausnahmsweise nicht recht behalten.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher