Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Chancen erkennen und auch in herausfordernden Zeiten an ihrem Standort festhalten. Genau dieses Engagement würdigte die Wirtschaftskammer Kärnten im Rahmen der Mitgliederehrung in Feldkirchen. Die ausgezeichneten Betriebe haben die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt und stehen gemeinsam für mehr als 900 Jahre Unternehmertum.

Unter den geehrten Unternehmen finden sich zahlreiche Firmen, die seit Generationen erfolgreich wirtschaften und sich laufend weiterentwickelt haben. „Besonders beeindruckend sind dabei Unternehmensgeschichten, die über viele Jahrzehnte hinweg fortgeschrieben wurden“, heißt es von der Kammer. „So blickt die Firma ÖBAU Egger auf 80 Jahre, die Breschan Papier GmbH auf 110 Jahre und die Leeb Balkone GmbH sogar auf 120 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Sie stehen stellvertretend für viele Betriebe im Bezirk, die Tradition und Zukunft erfolgreich miteinander verbinden.“ Aktuell sorgen rund 2200 Unternehmen im Bezirk Feldkirchen für mehr als 10.100 Arbeitsplätze und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.

Ehrungen zeigen Verbundenheit mit Region

WK-Präsident Jürgen Mandl betonte die Bedeutung der ausgezeichneten Betriebe für die wirtschaftliche Entwicklung der Region: „Wer über Jahrzehnte oder sogar mehr als ein Jahrhundert erfolgreich wirtschaftet, beweist unternehmerischen Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Diese Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere Regionen wirtschaftlich stark und lebenswert bleiben.“

Für WK-Bezirksstellenobfrau Eva Hoffmann zeigen die Ehrungen vor allem die enge Verbundenheit vieler Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrer Heimatregion: „Hinter diesen Jubiläen stehen Generationen von Menschen, die Verantwortung übernommen, Arbeitsplätze geschaffen und den Bezirk Feldkirchen mitgestaltet haben. Gerade diese langfristige Perspektive macht diese Betriebe so wertvoll für die gesamte Region.“ Die Mitgliederehrung machte einmal mehr deutlich, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg auf Erfahrung, Innovationsbereitschaft und einer starken Verbundenheit mit dem Standort basiert.