Es ist zwar nicht die typische Faschingszeit, aber auch im Sommer ist der Feldkirchner Faschingsklub umtriebig. Er lädt demnächst, am 12. Juli, zur bekannten „Sautrogregatta“ am Maltschacher See. „Fußball-Weltmeisterschaft? Schön und gut. Aber die wahre Königsklasse ist unsere Sautrogregatta“, sagt Peter Kowal, Präsident des Faschingsklubs Feldkirchen, schmunzelnd.

In Zweierteams geht es dann ab 14 Uhr zur Sache. „Sautröge und Paddel werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Anmeldungen werden am Tag der Veranstaltung ab 13 Uhr entgegengenommen“, heißt es vom Veranstalter. Der Hauptpreis ist ein Tagesausflug für zwei Personen in den Süden, er wird zur Verfügung gestellt von Busreisen Taferner.

„Bei unserer Sautrogregatta steht der Spaß im Vordergrund, weshalb nicht die schnellste Zeit entscheidet“, erklärt Kowal. Jedes Team gibt vor dem Start eine zeitliche Einschätzung ab. Die Herausforderung besteht darin, dieser Einschätzung so nahe wie möglich zu kommen. Man freue sich nicht nur auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch auf viele Zuseherinnen und Zuseher.