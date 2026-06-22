Am Wochenende ging der erste Jubiläums-„Hinti Cup“ über die Bühne. Für viele Spieler und Fans ist das mittlerweile Routine, ziemlich nervös war aber der Deutsche Max Möbus aus Homburg. Er stellte nämlich seiner Lebensgefährtin Charlotte Fleischhauer (26) die Fragen aller Fragen und machte ihr einen Heiratsantrag. „Ich habe Martin und Franz Hinteregger, sowie den Schiedsrichter, die Turnierleitung und natürlich meine Freunde in meinen Plan eingeweiht. Ich war am Anfang noch am Spielfeld, jedoch musste ich nach zwei Minuten ausgewechselt werden, da ich keinen klaren Gedanken für das Fußballspiel fassen konnte. Meine Freunde haben viel Pyrotechnik, Rauchbomben und auch ein Banner aus Deutschland mitgenommen“, erzählt Möbus.

Während des Spiels stellte Max die Fragen aller Fragen © Alfred Schretter

Als Charlotte dann „Ja“ gesagt hat, wurde die Pyrotechnik gezündet. „Auf dem Banner war zu lesen ‚Adlerbrüdaz wünschen allez Gude‘. Gut, dass meine Freundin ‚Ja‘ gesagt hat, denn auf der Rückseite stand nichts, falls es daneben gegangen wäre“, scherzt der 32-Jährige.

Die Mannschaft von Möbus hat zwar mit 0:4 verloren, doch der Deutsche kann wohl den schönsten Sieg seines Lebens verzeichnen. Tochter Melia (sechs Monate alt) macht das Liebesglück des Paares perfekt.

Freunde und Vereinskollegen haben auch gleich gratuliert © KK/Privat

Kennengelernt haben sich die beiden natürlich beim Fußball. „Ich kenne Charlottes Vater schon seit Jahren. Wir gingen immer zu den Spielen von Eintracht Frankfurt. Einmal hat sie sich auch dazu entschieden, zu den Spielen mitzugehen und der Rest ist Geschichte.“

Derzeit befindet sich das Paar auf der Heimreise. „Mit den Hochzeitsplanungen werden wir dann in Deutschland beginnen. Obwohl am Wochenende auch einmal die Idee kam, im Sirnitz oder sogar beim nächsten Hinti-Cup zu heiraten. Aber schauen wir mal.“

Und wer weiß, vielleicht wird der sechste „Hinti Cup“ nicht nur zum Fußballfest, sondern auch zum Hochzeitsfest.