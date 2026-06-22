Wenn Österreich heute um 19 Uhr auf Argentinien trifft, sind 90 Minuten Nervenkitzel garantiert. Um die Nationalmannschaft anzufeuern, gibt es in Mittelkärnten zahlreiche Möglichkeiten. Vom klassischen TV im Café bis zur großen Leinwand ist alles mit dabei. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Was das Hirter Bierstüberl in St. Veit betrifft, so wurde die Reservierungskapazität bereits erreicht. Die Buchungen waren schnell vergriffen. Die restlichen freien Plätze können nicht mehr gebucht werden und sind der Laufkundschaft vorbehalten. Zusätzlich geht man davon aus, dass ebenso die Thekenplätze gut besucht sein werden. 160 Plätze im Außenbereich, 95 im Lokal und insgesamt drei Möglichkeiten, das Spiel zu sehen. „Draußen wird man an zwei Stellen das Spiel mitverfolgen können – bei der Pergola und dem Sonnensegel. Im Innenbereich haben wir einen Beamer“, sagt Gastwirt Günther Rumpold. Irgendwelche Sonderangebote werde es heute Abend nicht geben. „Ich werde aber im Laufe der Zeit noch eine WM-Speisekarte machen", verrät der Chef.

Im Hirter Bierstüberl wird das Spiel ebenfalls übertragen (Archivfoto) © Gebeneter

Wer in Reichenau das Spiel sehen möchte, der sollte sich besser an die Feuerwehr wenden (bitte jetzt nicht den Notruf wählen!). Das Spiel wird heute nämlich im Rüsthaus übertragen. Dort wird mittels Beamer die Partie in der Fahrzeughalle geschaut. „Dazu haben wir uns spontan entschieden. Es soll eine kleine Veranstaltung für die Leute aus dem Dorf werden“, erklärt Kommandant Markus Krammer. Zwei Fahrzeuge fuhren raus, einige Stehtische wurden reinverfrachtet und Erfrischungen waren bereits auf Lager. „Wir hatten von unserem Fest noch ein bisschen was übrig und so können wir die Getränke nutzen.“ Das Rüsthaus war übrigens eine Notlösung. Ursprünglich wollte man in den Nockstadl gehen, dieser war allerdings ausgebucht. „Und falls Österreich heute gewinnt, könnten wir das nächste Spiel eventuell wieder hier übertragen – oder eben im Nockstadl.“

Harald Taupe überträgt das Spiel in seinem Golfrestaurant © KK

Nicht nur die Kicker spielen mit etwas Rundem auf einem gepflegten Rasen, auch die Golfer versuchen, am Green zu punkten. Umso passender, dass man am Golfplatz am Längsee bei der Genussschmiede Taupe im Greens heute das Spiel mitverfolgen kann. „Wir haben unsere Leinwand in Betrieb und werden das Spiel natürlich übertragen. Die Leute wollen dabei etwas trinken und genießen“, verkündet Harald Taupe. Außen bietet sein Golfrestaurant 80 und innen 50 Plätze. Konsumiert werde vorrangig Bier. „Wir sind am Golfplatz, die Leute kommen vom Spiel und die Übertragung ist spät. Da werden nur Kleinigkeiten zum Essen bestellt.“

In der Bezirksstadt Feldkirchen bietet das Café Amthof Fußballfreunden eine Möglichkeit, gemeinsam das Spiel zu verfolgen. Übertragen wird es auf der Terrasse. Sollte Österreich heute als Sieger hervorgehen und weiter aufsteigen, so könnte das erste KO-Runden-Spiel in einer viel größeren Location übertragen werden. „Sofern sie gewinnen, wäre der Stadtsaal ein guter Übertragungsort für das nächste Spiel", verrät Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP).