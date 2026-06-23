Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Mariazeller Bürgeralpe mit der Bergbahnen Gesellschaft in die Insolvenz geschlittert ist. Ein Jahr danach präsentiert sich die Bürgeralpe zum Teil mit neuem Erscheinungsbild, neuem Konzept und einer neuen Vision. Gleich geblieben ist mit Johann „Kleini“ Kleinhofer der Geschäftsführer, mit Hannes Dejaco wurde ihm ein zweiter Geschäftsführer von Betreiberseite beigestellt.

„Der 8. Mai des Vorjahres war ein sehr schmerzlicher Tag für mich, das Insolvenzverfahren hat uns doch schwer getroffen“, erinnert sich Kleinhofer. Zudem hat sich der Übernahmeprozess durch die neue Betreibergesellschaft, der Hoch-4-Erlebniswelt Leopoldsberg hinausgezögert, ehe im Oktober die neu geschaffene „Erlebnis Bürgeralpe Betriebs GmbH“ den Betrieb übernehmen konnte.

Lichterzauber hat eingeschlagen

Für die neue Betreibergesellschaft war eine Vorbereitung auf die Wintersaison kaum gegeben. „Mit 70 Betriebstagen und 45.000 Zutritten war der Winter mittelmäßig. Was jedoch voll eingeschlagen hat, war im Advent der Lichterzauber auf der Bürgeralpe und auch die beschneite Rodelbahn hat sich positiv ausgewirkt“, erklärt Kleinhofer.

Der Lichterzauber ist sehr gut angelaufen © Juergen Knoth

In der laufenden Sommersaison spürt man die Handschrift der neuen Gesellschafter bereits deutlicher: Die Arbeitsabläufe wurden angepasst, es gibt ein neues Gastrokonzept und es wurden bereits Investitionen in den Bestand getätigt. Auch ein neuer 3D-Bogenparcours wurde eröffnet. „Mit dem Bogenparcours stellen wir uns von der Publikumsschicht breiter auf und bieten ein Incentive-Programm für Firmen und Vereine an“, so Kleinhofer.

Hat den Bogen auf der Bürgeralpe fest in den Händen: Johann „Kleini“ Kleinhofer © KLZ/Markus Hackl

Ausbau Bike-Park

Den Lichterzauber auf der Bürgeralpe wird es auch heuer im Advent wieder geben. Als zusätzlichen Anreiz in den Herbstferien bietet man über zwölf Tage einen „Gruselzauber“ mit Lichtinstallationen rund um Halloween an.

Außerdem finden auf der Bürgeralpe bereits Grabungsarbeiten für einen neuen Bike-Park statt. „Der bestehende Bike-Park, der fürs breite Publikum doch zu schwer gewesen sein dürfte, wird saniert und mit zusätzlichen Trails erweitert. Dazu kommt ein eigener Kindertrail im Bereich der Sessellift-Talstation in St. Sebastian.“ Der Bikepark soll im Frühjahr 2027 in Betrieb gehen und im Herbst 2027 vollständig fertig sein.

Fokus auf Ganzjahresbetrieb

„Mit dem neuen Konzept wollen wir die saisonellen Randzeiten stärker bespielen. Im Winter bleibt der Fokus beim Skifahren, wir setzen aber bewusst auch auf alternative Gästeanreize wie eben den Lichtzauber und dem Winterwandern“, erklärt Kleinhofer. Es soll mit einem attraktiven Ganzjahresangebot gelingen, den durch den Skibetrieb entstehenden finanziellen Abgang auszugleichen

Mit der Gondel geht es rauf auf die Bürgeralpe, im Sommer und Winter © Stills & Emotions - Rudy Delling

„Deswegen wird es im Winter auch keine Großinvestitionen geben, es wird hauptsächlich in bestandserhaltene Maßnahmen investiert – und das ist teuer genug“, sagt Kleinhofer. Mit der Eröffnung des Holzknechtlandes vor 30 Jahren waren die Mariazeller faktisch die Erfinder des Sommerbetriebs auf klassischen Skibergen. Auch die Konzertreihe „Bergwelle“ kommt wieder zurück auf die Bürgeralpe. Heuer gibt es etwa Konzerte mit den Edlseern, Caro Fux oder Gert Steinbäcker.