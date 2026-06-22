Wenn Waren pünktlich ankommen, Regale gefüllt sind und Produktionsprozesse reibungslos funktionieren, dann sind häufig Betriebslogistiker dafür verantwortlich. Um die Leistungen dieser oft im Hintergrund arbeitenden Fachkräfte stärker ins Blickfeld zu rücken, wurde erstmals ein gemeinsamer Lehrlingswettbewerb für Betriebslogistiker aus allen sieben Wirtschaftssparten durchgeführt. Acht Lehrlinge aus Kärntner Betrieben, die sich zuvor in einer Vorausscheidung an der Berufsschule Villach qualifiziert hatten, traten gegeneinander an.

Dabei mussten sie in praxisnahen Aufgabenstellungen ihr Fachwissen, ihre Genauigkeit und ihr Organisationstalent unter Beweis stellen. Bewertet wurden die Leistungen von einer Jury aus Lehrabschlussprüfern und Unternehmern. Den ersten Platz erreichte Leon Schober aus Klagenfurt, der im dritten Lehrjahr bei der XXXLutz KG in Klagenfurt tätig ist. Platz zwei ging an Marina Pachoinig aus Wolfsberg, die im dritten Lehrjahr bei der PMS Technikum Lavanttal GmbH ausgebildet wird. Rang drei sicherte sich Magdalena Walchensteiner aus Spittal, die im zweiten Lehrjahr bei der Krankenhaus Spittal GmbH steht.

Hohe Qualität der Ausbildung

„Die Leistungen haben gezeigt, auf welch hohem Niveau unsere Lehrlinge arbeiten. Betriebslogistiker sind das Rückgrat funktionierender Lieferketten und damit unverzichtbar für Wirtschaft und Gesellschaft“, betont Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik. Auch Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel, hebt die Leistungen der Teilnehmer hervor: „Im Handel sind funktionierende Warenströme die Grundlage für die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden. Die jungen Talente haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Herausforderungen moderner Logistik meistern.“ Der Wettbewerb soll dazu beitragen, das Berufsbild bekannter zu machen und weitere Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen.