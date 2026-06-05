Am 20. Juni öffnen mehr als hundert Energiestandorte in der ganzen Steiermark im Rahmen des Langen Tages der Energie 2026 wieder ihre Tore für interessierte Besucherinnen und Besucher – erstmals unter einem Motto, das heuer „Green Jobs“ lautet. „Erneuerbare Energie ist nicht nur ökologisch relevant, sondern inzwischen auch wirtschaftlich unabdingbar“, so Landesrätin Simone Schmiedtbauer bei der Präsentation des heurigen Programms.

Neue Einblicke

Mit einem komplett neuen Angebot wartet heuer der Lange Tag der Energie im Bezirk Voitsberg auf. Wurden in den letzten beiden Jahren unter anderem Führungen durch den großen Photovoltaikpark der Energie Steiermark in Bärnbach und Rosental angeboten, öffnen heuer zwei neue Institutionen für Interessierte ihre Türen. Erstmals mit dabei ist die Landesberufsschule (LBS) für Elektrotechnik in Voitsberg.

Markus Bayer, Direktor der Landesberufsschule Voitsberg © LBS Voitsberg

„Wir wurden vom Land Steiermark gefragt, ob wir mitmachen möchten – das tun wir natürlich gerne“, sagt LBS-Direktor Markus Bayer. Die Berufsschule hat seit einigen Jahren einen Schwerpunkt für erneuerbare Energien, Elektromobilität, aber auch Themen wie das Smart Home. Geöffnet wird die Schule am Aktionstag von 9 bis 11 Uhr sein, wobei jeweils um 9 und 10 Uhr Führungen mit einer Dauer von etwa 45 Minuten durch die Schule mit Fokus auf das moderne Labor für erneuerbare Energie und Elektromobilität gelegt werden. „Wir haben pro Führung zwölf Plätze. „Grundsätzlich richtet sich der Aktionstag an alle Interessierten, sonst kommt man in solche Institutionen für eine Besichtigung ja eher schwer hinein“, weiß Bayer.

Moderne Elektrotechnik

Die Besucherinnen und Besucher erhalten einen Einblick in aktuelle Technologien wie Photovoltaik, Energiespeicher, Wärmepumpen und intelligente Steuerungssysteme. Zudem werden die Ausbildungsinhalte und praktischen Lernmöglichkeiten präsentiert, die den Lehrlingen einen zukunftsorientierten Zugang zu nachhaltiger Energieversorgung und moderner Elektrotechnik ermöglichen. Auch der Bereich Elektromobilität, inklusive Ladeinfrastruktur und praxisnaher Anwendungen, wird ausführlich gezeigt. Für eine Führung anmelden kann man sich direkt unter www.langertagderenergie.at.

Mit der Binder Energietechnik in Bärnbach gibt der „Lange Tag der Energie“ auch die einmalige Möglichkeit, hinter die Kulissen eines international erfolgreichen Unternehmens aus der Steiermark zu blicken. Dort werden seit 40 Jahren Biomasse-Heizanlagen entwickelt und produziert, die aus nachwachsenden Rohstoffen umweltfreundliche Energie gewinnen und in Industrie, Energieversorgung, Prozesswärme und Landwirtschaft eingesetzt werden.

Spannende Führungen, Einblicke in die Produktion und persönliche Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen sichtbar, wie viel Know-how, Innovation und Leidenschaft in jedem Projekt steckt. Im Rahmen des Aktionstages ist der Betrieb, der seit zehn Jahren Teil der Herz-Gruppe ist, von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Führungen werden je nach Besucheraufkommen von 10 bis 14.30 Uhr laufend angeboten. Anmeldung ist keine erforderlich.