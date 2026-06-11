Die Wirtschaftskammer (WK) St. Veit lud gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) St. Veit zu ihrer traditionellen jährlichen Pressekonferenz zur aktuellen wirtschaftlichen Lage im Bezirk. Im Fokus standen am Donnerstagvormittag vor allem die Themen Abwanderung und Fachkräftemangel.

„Der Fachkräftemangel ist groß“, schildert WK-Bezirksobmann Walter Sabitzer. „Im Bezirk St. Veit wird bis 2040 ein Bevölkerungsrückgang von zehn Prozent erwartet. Aus diesem Grund haben wir im Vorjahr begonnen, Arbeitsprogramme mithilfe eines Zehn-Punkte-Plans zu gestalten.“ Einer davon beschäftigt sich mit der angesprochenen Thematik. „Wenn wir die Abwanderung bremsen wollen, müssen wir bei den jungen Menschen ansetzen und ihnen Perspektiven bieten“, erklärt WK-Bezirksstellenleiter Robert Schratt.

Ein „Erfolgsformat“, das als Lösungsansatz dienen soll, ist das Lehrlingscasting. „Hier trifft Angebot auf Nachfrage“, sagt Schratt. „Es ermöglicht Schülern, schnell Kontakt mit Betrieben aufzunehmen, aber auch die Unternehmen können unkompliziert quasi Bewerbungsgespräche führen.“ 200 Schüler aus sieben Schulen und 33 Betriebe waren beim bislang letzten Casting im Dezember 2025 in Althofen vor Ort. „Fünf Schnuppertermine konnten vereinbart werden“, weiß der Bezirksstellenleiter. Aus dem Lehrlingscasting Ende 2024 hätten sich insgesamt acht „Lehrlingsabschlüsse“ ergeben.

Ein weiterer Lösungsansatz ist die sogenannte Fachkräfteagentur. Hier sollen vor allem internationale Fachkräfte gefunden werden. Betriebe können ihren aktuellen Personalbedarf unter www.carinthia.com anmelden.

Massives demografisches Problem?

Es dürfte allerdings noch deutlich mehr brauchen, um diese Entwicklungen aufzuhalten. Angesprochen auf das massive demografische Problem – die Babyboomer-Generation verabschiedet sich in die Pension und zu wenige Erwerbstätige rücken nach – meint Sabitzer: „Wir befinden uns in einem ständigen Wettbewerb um Bevölkerung, dem müssen wir uns stellen. Daher wollen wir nicht nur der wirtschaftsfreundlichste, sondern auch der lebenswerteste Bezirk sein.“

Erfreuliches gibt es vom Arbeitsmarkt zu berichten. Günter Krassnig, Leiter des AMS in St. Veit, sagt: „Es sind sehr gute Daten, die gegen den Trend gehen. Wenn es sich so weiterentwickelt, freue ich mich sehr“, betont er mit einem Lächeln. Konkret lag die Arbeitslosenquote im Bezirk im April bei 5,6 Prozent, damit wird man im kärntenweiten Vergleich nur von Wolfsberg (4,3 Prozent) unterboten. Zudem gibt es insgesamt 557 offene Stellen, das sind 192 mehr als noch im April 2025.