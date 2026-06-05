Eine Tarte au Poulet mit Kren-Mousse und Gewürzschaum, gefüllte Ravioli in klarer Hühnersuppe, Schweinefilet und Schweinebauch in verschiedenen Zubereitungen sowie ein „Bienenstich 2.0“ mit Rhabarber: Mit diesem Vier-Gänge-Menü überzeugte Paul Wiedemair aus Innervillgraten die Jury bei den österreichischen JuniorSkills und kochte sich an die Spitze des Landes. Der 18-jährige Lehrling vom Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach darf sich Staatsmeister nennen – und ist damit Österreichs bester Nachwuchskoch.

Drei Tage lang kämpften 81 Lehrlinge aus ganz Österreich um die begehrten Staatsmeistertitel in Küche, Service und Rezeption. Wiedemair musste sich dabei nicht nur einer hochkarätigen Fachjury stellen, sondern auch der Geduldsprobe, bis die Ergebnisse feststanden. „Ich war am Dienstag dran und habe dann bis Donnerstag nichts gewusst. Das war schon ein bisschen schwierig“, erzählt er.

Das Kochen begeisterte ihn schon als Kind

Gemeinsam mit seinem Tiroler Team hatte er sich monatelang auf den Wettbewerb vorbereitet. Mehrfach wurde im Wifi Innsbruck intensiv trainiert. Beim Bewerb selbst galt es, ein Vier-Gänge-Menü auf höchstem Niveau zuzubereiten – von der Vorspeise bis zum Dessert. Als bei der Siegerehrung im Bergrestaurant Pardorama in Ischgl schließlich die Medaillen vergeben wurden, war die Überraschung groß. „Ich habe schon gehofft, dass vielleicht eine Medaille drin ist. Aber Staatsmeister – damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagt Wiedemair. Als sein Name als letzter aufgerufen wurde, war klar: Gold bedeutete zugleich den Staatsmeistertitel.

Die Leidenschaft fürs Kochen begleitet den Osttiroler schon seit seiner Kindheit. Aufgewachsen in Innervillgraten, half er früh im elterlichen Gasthaus mit. „Schon als Kind war ich immer wieder in der Küche dabei.“ Nach der Schule entschied er sich für die Polytechnische Schule und absolvierte mehrere Schnuppertage in unterschiedlichen Betrieben. Dort wurde ihm klar, welchen Weg er einschlagen möchte. „Dann bin ich draufgekommen: Kochen ist meins.“ Besonders schätzt Wiedemair die Kreativität seines Berufs. Neue Produkte, neue Ideen und neue Herausforderungen begeistern ihn. Vor allem die Arbeit mit frischen, regionalen Zutaten hat es ihm angetan. „Wenn man etwas bekommt, das direkt vor der Tür wächst, wie zum Beispiel Holunder, und daraus etwas machen kann, das gefällt mir.“

„Es soll wie daheim schmecken“

Gleichzeitig ist er tief in der traditionellen Küche verwurzelt. Das überrascht nicht, schließlich stammt er aus einer Familie, die selbst Gastronomie betreibt. „Die Tiroler Küche gefällt mir extrem gut. Es muss gar nicht kompliziert sein – Hauptsache, es ist gut gemacht und schmeckt.“ Was ein Gericht unvergesslich macht? Für Wiedemair sind es Emotionen und Erinnerungen. „Wenn etwas ein bisschen nach daheim schmeckt, bleibt es im Kopf. Oder wenn verschiedene Texturen zusammenspielen und alles perfekt zusammenpasst.“

Abseits der Küche zieht es den jungen Osttiroler in die Berge. Im Winter ist er auf Skiern oder Skitouren unterwegs, im Sommer fährt er Motocross oder geht wandern. Noch befindet sich Wiedemair im dritten Lehrjahr. Nach dem Lehrabschluss wartet zunächst das Bundesheer auf ihn, danach möchte er weitere Erfahrungen sammeln. Wohin ihn sein Weg führt, weiß er noch nicht. Sicher ist nur eines: Mit dem Staatsmeistertitel hat sich der 18-Jährige bereits einen Platz in der österreichischen Nachwuchselite erkocht.