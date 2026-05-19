Durchreisende, die sich stärken, Einheimische, die ihren Wocheneinkauf erledigen, Urlauber, die regionale Produkte kennenlernen oder Osttiroler, die eine lange Anreise auf sich nehmen – sie alle haben seit 1998 ein gemeinsames Ziel: Die Fleischerei Kastner in Kötschach-Mauthen. Obwohl der Familienbetrieb dafür bekannt ist, die gesamte Fleisch- und Wurstpalette in eigener Produktion herzustellen, machte das Team kürzlich nicht nur mit qualitativ hochwertigen Produkten von sich reden. Zwei Lehrlinge – insgesamt arbeiten drei samt einem Fleischermeister im Betrieb – überzeugten mit ihren Fähigkeiten bei den „juniorSkills“ der Fleischer. Selina Kofler erkämpfte sich den ersten, Anna Katschnig den dritten Platz. Ein Erfolg, der Firmenchef Christoph Kastner mit Stolz erfüllt. 2007 übernahm er den Betrieb von seinen Eltern, die ihn immer noch tatkräftig unterstützen.

Während viele Kollegen über einen Mangel an motivierten Nachwuchskräften klagen, die den Fortbestand der heimischen Fleischereien sichern könnten, beobachtet Kastner ein gegenteiliges Phänomen: „Es wundert mich selbst immer wieder. Ich weiß, wie es um die Situation einiger Kollegen bestellt ist, kann selbst jedoch von keinen Personallücken berichten. Ich freue mich, dass ich laufend Anfragen, unter anderem von jungen Osttirolern, bekomme, die dieses Handwerk erlernen möchten. Aktuell bin ich jedoch gut versorgt, da ich drei Lehrlinge in meinem Betrieb beschäftige. Der Nachwuchs ist motiviert bei der Sache.“

Selina Kofler und Anna Katschnig © Fleischerei Kastner

Ein Imbiss als Erfolgsrezept

In ganz Kärnten gibt es übrigens nur 16 Fleischerlehrlinge. Wie in vielen anderen Branchen bereiten – neben der fehlenden Nachfolge – auch konkurrierende Großkonzerne oder die schwindende Kaufkraft Sorgen. Kastner spricht von „herausfordernden Zeiten“, jedoch mit positiven Zukunftsvisionen und viel Optimismus: „Es ist wichtig, dass Kunden auch weiterhin darauf achten werden, regionale Produzenten zu unterstützen, indem sie in den heimischen Betrieben einkaufen. Immer dann, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, oder sie beraten, habe ich das Gefühl, dass sich unsere Anstrengungen auszahlen.“

Um den Negativtrends zu trotzen, hat sich der Inhaber ein außergewöhnliches Geschäftsmodell überlegt. Neben dem Verkauf einer vielseitigen Fleisch- und Wurstpalette, setzt der Familienbetrieb auf einen hauseigenen Imbiss. „Wir bieten ein Tagesmenü an, oder es kann an der heißen Theke aus unterschiedlichen Fleisch-Spezialitäten gewählt werden.“ Ein Angebot, das von Kunden aus ganz Oberkärnten, Osttirol und Italien oft und gerne in Anspruch genommen wird, wie Kastner verrät.

Treffpunkt Nahversorger

Wer mehrere Köstlichkeiten gleichzeitig genießen will, kann eine klassische Gailtaler Jause auf der Terrasse genießen oder Zutaten für ein selbst gekochtes Mittagessen einkaufen. Die Fleischerei versteht sich gleichzeitig auch als Nahversorger und bietet unterschiedliche Produkte aus der Region an. Nudeln, Mehl, Gemüse, Obst, Getränke, Käse oder Brot – die Auswahl ist groß. Auf Wunsch werden Geschenkkörbe zusammengestellt. Kalte Platten für besondere Anlässe werden auf Bestellung vorbereitet.

Kastner erlernte sein Handwerk in Wolfsberg, bevor er in die elterliche Obergailtaler Fleischerei zurückkehrte. Für ihn ist es Beruf und Berufung zugleich. „Bei uns weiß man noch, wo das Fleisch herkommt. Wir sind ein Familienbetrieb, produzieren selbst, sind mit heimischen Bauern vernetzt und fördern unsere Mitarbeiter. Ich bin guter Dinge, dass auch in Zukunft viele junge Menschen Gefallen an diesem Job finden werden.“