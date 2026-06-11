Der Baustart ist noch heuer vorgesehen und die Fertigstellung für das vierte Quartal 2027; der Schul- und Internatsbetrieb soll trotz der Bauarbeiten weiterlaufen. Die Rede ist vom den Neu- und Umbau der Fachberufsschule Völkermarkt. Dort werden aktuell Lehrlinge in den Bereichen „Bau“ sowie „Raum & Design“ ausgebildet. Insgesamt werden rund 25,76 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau des Schulstandortes investiert. Nun fiel der Regierungsbeschluss.

Mit dem Projekt entstehen zeitgemäße Ausbildungsbedingungen für die Lehrlinge. Bestehende Werkstätten werden neu errichtet, Schul- und Internatsbereiche modernisiert und an aktuelle Anforderungen angepasst. Künftig sollen Zwei-Bett-Zimmer mit eigenem Sanitärbereich zur Verfügung stehen. Die Anordnung der Werkhallen im Norden des Geländes soll einen geschlossenen Innenhof schaffen.

Geplant ist zudem eine Photovoltaikanlage mit rund 860 Quadratmetern Fläche und einer Leistung von etwa 190 kWp. Zusätzlich wird eine E-Ladestation mit zwei Ladepunkten errichtet. Der erzeugte Strom soll überwiegend direkt am Standort genutzt werden. „Damit erhalten junge Menschen eine adäquate und zukunftsfähige Ausbildung und wir sichern den Wirtschaftsstandort, weil es um die Arbeitskräfte der Zukunft geht“, hält Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) fest.

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) © KLZ / Markus Traussnig

Die Fachberufsschule Völkermarkt © Markus Andreas Traussnig

Erst im April dieses Jahres veröffentlichte der Landesrechnungshof Planungsfehler beim Millionenprojekt. Ein zentraler Kritikpunkt betraf die Standortanalyse. „Das Projekt wurde geplant, ohne eine Verlegung des Standorts in vergleichbarer Tiefe zu prüfen“, so der LRH in einer Aussendung. „Standortentscheidungen sind nur dann nachvollziehbar, wenn alle relevanten Alternativen geprüft, ihre Kosten ermittelt und vergleichend gegenübergestellt werden. Nur auf dieser Grundlage kann die öffentliche Hand einen effizienten Mitteleinsatz gewährleisten“, sagte Günter Bauer, Direktor des Kärntner Landesrechnungshofs.

Günther Bauer, Direktor des Kärntner Landesrechnungshofs © Markus Traussnig

Was das Land dazu sagte? Laut Auskunft des zuständigen Büros von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) wurde die Standortfrage „tatsächlich intensiv und über einen längeren Zeitraum“ diskutiert. Die Variante einer Verlegung der Fachberufsschule Völkermarkt nach Klagenfurt wurde schlussendlich aus einigen Gründen nicht weiterverfolgt. Investitionen wären an beiden Standorten in ähnlicher Höhe nötig. Daher sei das Fazit: „Die Standortentscheidung ist für Völkermarkt gefallen und wird auch nicht mehr revidiert.“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig © Markus Andreas Traussnig

Für den Kärntner Landesvorsitzenden des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB), René Willegger, ist die Entscheidung ein starkes Signal: „Mit dem Neu- und Umbau schaffen wir beste Voraussetzungen für eine hochwertige Ausbildung und stärken gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe.“ Auch Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) begrüßt die Entscheidung: „Es freut mich besonders, dass mit diesem Projekt der Bildungsstandort Völkermarkt nachhaltig gestärkt wird. Gleichzeitig setzt die Investition wichtige Impulse für die regionale Entwicklung und sichert die Zukunftschancen vieler junger Menschen.“