Aus einem Stück Metall ein passgenaues Werkstück fertigen, Fehler an komplexen Anlagen finden oder technische Systeme wieder zum Laufen bringen: Genau diesen Herausforderungen stellten sich die Teilnehmer beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker. Rund 60 Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr traten in den Berufsgruppen Metallbau- und Blechtechnik, Maschinenbau-, Prozess- und Zerspanungstechnik, Stahlbau- und Schweißtechnik sowie Land- und Baumaschinentechnik gegeneinander an.

Landesinnungsmeister Karl Paulitsch zeigte sich vom Niveau der Teilnehmer beeindruckt: „Die Metalltechnik gehört zu den vielseitigsten und anspruchsvollsten Lehrberufen überhaupt. Wer hier erfolgreich sein will, braucht technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und die Bereitschaft, ständig dazuzulernen. Die Leistungen beim Wettbewerb zeigen, auf welch hohem Niveau unsere Betriebe und Berufsschulen ausbilden.“

Nächstes Ziel: Bundesbewerb

In der Berufsgruppe Stahlbau- und Schweißtechnik siegte Nico Riepl aus Völkermarkt (Lehrling bei der Maschinenfabrik Urbas), auf Platz 2 landete Matthias Kainz und auf Platz 3 Michael Zaufl aus St. Andrä. Die beiden St. Andräer sind Lehrlinge bei der ASCO Anlagenbau in ihrem Heimatort. Sie vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker im Oktober 2026 in Niederösterreich.