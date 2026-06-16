Alles begann im April 2016, als Gernot Kokal und Paul Kral mit einem Traum in das Unternehmertum starteten. In der Klagenfurter Pischeldorferstraße eröffneten die beiden ihr erstes Küchenstudio. Heute, zehn Jahre später, gibt es insgesamt sechs K&K Standorte, darunter in Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg. Völkermarkt wird in Kürze folgen.

Aus einer einfachen Idee wurde ein Unternehmen, welches mit wachsendem Vertrauen der Kunden belohnt wurde. Das Interesse an Küchen- und Wohnkonzepten wurde größer, weshalb das Unternehmen um mehrere Standorte wuchs. Ein besonderes Highlight der Firmengeschichte war der Neubau in St. Veit. Dort wurde die größte Ausstellungsfläche der Unternehmensgeschichte im Jahr 2022 eröffnet.

Ein weiterer Meilenstein folgte 2025 mit der Eröffnung des Schlaf- und Raumausstattungsstudios in der Schleppe-Kurve Klagenfurt. Seit Mai 2026 wurde das Angebot erneut erweitert. In St. Veit werden die neuesten Outdoor-Trends präsentiert. In Zusammenarbeit mit Miele können Kunden somit langlebige Outdoor-Küchenlösungen erwerben. Ergänzt wird das Sortiment durch Outdoor-Möbel. Die nächste Expansion führt nach Völkermarkt. Durch die Kooperation mit der Firma Joda erweitert das Unternehmen im Sommer 2026 sein Angebot um einen Elektrogroßhandel. Unter dem Namen „Elektro Joda by K&K“ erwartet Kunden eine große Auswahl an Elektrogeräten namhafter Marken.

Sechs Standorte und 40 Mitarbeiter

„Echte Qualität zeigt sich nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Beratung, im Service und im ehrlichen Miteinander. In den sechs Ausstellungsstudios mit insgesamt über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird dieser Anspruch für Kundinnen und Kunden tagtäglich greifbar“, sind sich die beiden Chefs einig. Heute zählt das Unternehmen 40 Mitarbeiter, sechs Standorte und 6624 verwirklichte Einrichtungsträume.

Um das zehnjährige Jubiläum gebührend zu feiern, lud K&K vergangenen Freitag nach St. Veit – und rund 1000 Leute folgten der Einladung. Zahlreiche Vertreter von Politik und Wirtschaft gratulierten den beiden Unternehmern zum Erfolg. „Ihre überbrachten Glückwünsche zeigen, dass die Kundenzufriedenheit sehr hoch ist, und dies ist unser Ansporn den bereits gegangenen Weg weiter zu verfolgen.“