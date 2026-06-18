Der Singkreis Reichenau kann sich über ein großes Jubiläum freuen. Den Chor gibt es offiziell seit 120 Jahren. Jedoch ist man sich in der Chronik etwas uneinig. „Historische Quellen belegen, dass es schon 1905 eine Sängerrunde gegeben hat, deren Sängerinnen und Sänger sich nicht regelmäßig, aber doch von Zeit zu Zeit trafen. Immer wieder weist die Chronik für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Jahre aus, für die keine Vereinstätigkeit belegt ist. 1926 formierte sich unter Maria Schabus neuerlich eine Sängerrunde, mit 1932 scheint der Schwerpunkt auf dem Singen im Männerchor gelegen zu haben“, ist in der Geschichte zu lesen.

Doch 1960 war wohl ein Jahr, das für den Verein besonders wichtig war. „Damals wurde die Singgemeinschaft als Singkreis Reichenau neu gegründet. Ruthilde Lax war die treibende Kraft. 1969 wurde zum ersten Mal der Brauchtumstag in St. Lorenzen durchgeführt, der auch heute noch zu den fixen Bestandteilen des Jahresprogramms zählt. Jeweils am 15. August, zu Mariä Himmelfahrt, wird dieses Fest als Almfest mit einem Ringen veranstaltet“, heißt es seitens des Vereins. Heute wird das Fest gemeinsam mit der Feuerwehr organisiert.

Eine Zäsur war das Jahr 1990. Ruthilde Lax legte die Stimmgabel in die Hände von Renate Altmann, die von dort an für die Geschicke des Singkreises Reichenau verantwortlich war. Im April 2008 beendete Altmann nach 18 Jahren ihre Chorleitertätigkeit.

Ein aktuelles Foto vom Singkreis © KK/Singkreis Reichenau

Die Pandemie ging an dem Chor nicht spurlos vorbei © KK/Singkreis Reichenau

„Chor des Jahres” und Pandemie

Nach fast einem Jahr Sangespause übernahm Elfi Schabus im Jänner 2009 den Singkreis Reichenau. „Das erste Adventkonzert war die Feuerprobe für die neue musikalische Leitung. Im Herbst 2018 wagte sich der Singkreis Reichenau erstmals unter der Leitung von Elfi Schabus auf die Wettbewerbsbühne und schaffte beim Wettbewerb ‚Chor des Jahres‘ den Einzug ins Finale“, freut sich der Verein.

Die Pandemie ging an dem Singkreis nicht spurlos vorüber. „Der Singkreis startete im Herbst 2020 mit Ellen Freydis Martin als Projektchor, musste aber immer wieder eine Pause einlegen. Im Juli 2022 war es jedoch möglich, wieder zu einem Sommerkonzert in den Nockstadl einzuladen. Seitdem hat der Singkreis Reichenau mit Ellen Freydis Martin wieder eine hochkarätige Chorleiterin, die durch ihre Kompetenz und umfassende Ausbildung und isländische Art den Chor gerne fordert und fördert.“

In der Chronik finden sich einige Bilder aus dem Lauf der Jahre © KK/Singkreis Reichenau

Der Chor besteht derzeit aus 18 aktiven Sängerinnen und Sängern, die am Samstag zur Jubiläumsfeier laden. Ab 9 Uhr gibt es eine Festmesse, von 12 bis 14 Uhr folgt ein Gästesingen im Nockstadl und ab 14 Uhr ein Kranzlsingen durch die Reichenau. Doch an dem Tag wird gemeinsam mit der Feuerwehr gefeiert, denn diese feiert ihr 140-Jahr-Jubiläum.