Das Mammut ist eigentlich ausgestorben. In Treffen aber lebt es wieder. Nicht als Urzeittier, sondern als „MaMuT“, das Jugendorchester der Marktmusik Treffen. Seit zehn Jahren bringt es junge Musikerinnen und Musiker zusammen. Gefeiert wird das am kommenden Samstag, 20. Juni, ab 15 Uhr im Pfarrhof in Treffen.

Entstanden ist das Jugendorchester aus dem Wunsch, junge Musikerinnen und Musiker besser in die Gemeinschaft der Kapelle einzubinden. Die treibenden Kräfte waren damals die Geschwister Lisbeth und Markus Reiner. Ihr Ziel: junge Talente in der Musikkapelle zu halten und zugleich neue für die Blasmusik zu gewinnen. Anfangs waren zwölf Musikerinnen und Musiker dabei. Es folgten erste offene Proben. Mit Unterstützung von Musikschullehrerenden wuchs daraus ein größeres Orchester mit vielfältiger Besetzung.

Geprobt wird wöchentlich © KK/Marktmusik Treffen

Auch erwachsene Neueinsteiger sind willkommen

Mitspielen kann man ab sechs Jahren. Willkommen sind aber nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, die erst später ihre Begeisterung für ein Instrument entdeckt haben. Geprobt wird einmal pro Woche. „Uns ist wichtig, dass sich alle Musikerinnen und Musiker wohlfühlen und dem Probenablauf gut folgen können“, sagt Jugendreferentin Theresa Pfanzelt. Musikalisch reicht das Programm von moderner Rock- und Pop-Musik bis zu bekannten Filmklassikern.

Was das Orchester ausmacht, geht für Pfanzelt weit über Noten und Töne hinaus. „Musik, Spaß und das Miteinander stehen dabei stets im Mittelpunkt.“ In Erinnerung geblieben ist besonders das Filmmusikkonzert mit den Nockzwergen, bei dem die „MaMuT’s“ erstmals selbst im Mittelpunkt standen.

Für die Marktmusik Treffen ist das „MaMuT“ längst mehr als ein Nachwuchsprojekt. „Sobald die Musikerinnen und Musiker ein entsprechendes musikalisches Niveau erreicht haben, wechseln viele von den Kleinen zu den Großen“, sagt Pfanzelt. Damit leistet das Jugendorchester wichtige Arbeit, um die Marktmusik Treffen auch in Zukunft mit engagierten Musikerinnen und Musikern stark zu halten.