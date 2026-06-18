Es war ein harter Schlag für die heimische Fleischerbranche, als Raimund Plautz seine Schürze und Messer für immer ablegte. Der langjährige Innungsmeister schloss seine Filialen in Klagenfurt und Weitensfeld. Wenige Meter von der Fleischerei entfernt ist Heimo Reichnachs Saloon. Und wie in einem Western, wenn der Sheriff den Stern ablegt und Stille über die Stadt fällt, rückt plötzlich ein unterwartete Retter an – aus dem Saloon.

Nach dem Rückzug von Plautz warteten Reichnach sowie die Gemeinde, ob sich jemand für den Fleischerbetrieb finden lässt. „Wir haben geschaut, ob wir einen Fleischer bekommen – doch daraus wurde nichts“, erzählt der 59-Jährige. „Ich bin seit 13 Jahren in Weitensfeld und bin patriotisch veranlagt, was die Ortschaft betrifft.“ Daher nahm er die Zügel selber in die Hände und sattelte in den verlassenen Räumlichkeiten neu auf – als Mieter. Und so wird aus der ehemaligen Fleischerei Plautz die Imbissstube Weitensfeld.

Zusammenarbeit mit Karnerta

Das Haus befindet sich im Privatbesitz. Natürlich ist einiges zu erneuern. So wird alles frisch gestaltet und auch verfliest. „Mein Vermieter hilft mir, wo er kann.“ Doch auch Plautz möchte nicht, dass sein Erbe verloren geht und überließ Reichnach die Kühlvitrine und das Kühlhaus. „Als Ansporn, dass wir es wieder aktivieren“, meint Reichnach. Ebenso hat Reichnach einen Big-Player als Verbündeten: Karnerta. Ein Gast des Saloons arbeitet nämlich in einer führenden Position beim Unternehmen und aus einem Gespräch ergab sich eine Zusammenarbeit. „Für Karnerta selbst ist die Größe zu wenig, daher unterstützen sie uns beim Einkauf und Know-How.“ Durch diese Zusammenarbeit sowie mit dem Genussland Kärnten, stellt Reichnach sicher, dass nur Fleisch von Kärntner Bauern in seiner Vitrine liegt.

Heimo Reichnach öffnet bald seine Imbissstube Weitensfeld © KLZ / Dorian Wiedergut

Nicht nur die Bewohner der Gemeinde sind erfreut, sondern auch der Gemeindechef. „Wir freuen uns, dass ein einheimischer Unternehmer die Initiative ergreift und zukünftig ein guter Ansprechpartner für Privatpersonen, Gewerbetreibe und Vereine wird. Es ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt und das trägt zur Belebung und Stärkung des Ortskerns bei“, sagt Bürgermeister Franz Sabitzer (ÖVP). Auch die Mittagspause ist wieder gesichert: „Wir bekommen endlich wieder unsere Leberkässemmeln.“

Neben diesen gibt es auch die Kasnudeln zu kaufen, für die der Saloon bereits bekannt ist. Zu Fasching bekommt man zusätzlich die berühmten Specknudeln. „Bei uns im Gurktal ist besonders wichtig, dass sie mit der Hand geschnitten sind. Auch Saisonales werden wir anbieten“, erklärt der Gastronom. Zusätzlich wird es auch noch Eier und weitere Produkte regionaler Bauern im Sortiment geben. Insgesamt investiert Reichnach zwischen 10.000 und 15.000 Euro in die Räumlichkeiten.

Kein Fleischer

Doch wie ist es eigentlich möglich, dass Reichnach plötzlich zum Fleischer wird? „Ich bin kein Fleischer – ich bin Koch vom Beruf. Außerdem wird es keine Fleischerei, sondern eine Imbissstube“, erklärt der gebürtige Steirer. „Bei uns gibt es Fleisch, aber wir zerlegen es nicht.“ Angst, dass zu wenig Frequenz herrschen würde, hat Reichnach nicht. „Plautz hat nicht aufgrund mangelnder Frequenz geschlossen, sondern weil er keinen Nachfolger finden konnte. So wie im Prinzip jeder unserer ehemaligen Fleischer.“

Wen Reichnach „mitnehmen“ wird, ist Renate. Sie war bekannt als gute Seele der ehemaligen Fleischerei und wird auch bei ihm hinter der Theke stehen. Zusätzlich sucht er noch eine 15-Stunden-Kraft. Interessierte können sich bei ihm melden. Was angepasst wird, sind die Öffnungszeiten. Voraussichtlich Montag bis Donnerstag, 8-14 Uhr, Freitag bis 18 Uhr und Samstag bis Mittag. Diese Zeiten könnten sich aber noch ändern. Die Eröffnung ist voraussichtlich für den 1. August anberaumt – genaueres wird Reichnach noch bekanntgeben. „Jeder soll zur Eröffnungsparty vorbeikommen“, lädt der Gastronom abschließend ein. Aus seinem Saloon nebenan gibt es ebenso Neuigkeiten: Es liegt eine neue Speisekarte voller warmer Gerichte auf. Oben stehen zum Beispiel Wildburger, Spare Ribs und Wiener Schnitzel. Der neue Name der Lokalität lautet fortan „Austrian Saloon Weitensfeld.“