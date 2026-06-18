Der Feldkirchner Rapper Veldar Vedo Hrncic aka „Lirik“ hat kürzlich sein bereits zehntes Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. In seinem neuen Song „All in“, der nach wenigen Tagen bereits über 5000 Aufrufe verzeichnen konnte, möchte er seinen Zuhörern und Zuhörerinnen eine besondere Message vermitteln: „Der Titel sagt im Grunde schon alles“, erzählt der 30-Jährige. „Im Leben kann es jederzeit vorbei sein. Wichtig ist, dass man seine Ziele verfolgt und keine halben Sachen macht – egal in welchem Bereich. Es gilt, hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein und sich von niemandem etwas einreden zu lassen.“

Schon mit 13 Jahren hat Hrncic begonnen, Musik zu machen. „Das war allerdings eher inoffiziell“, sagt der Rapper mit einem Lächeln. „Ich habe es für mich gemacht und angefangen, Texte zu schreiben.“ Mit 15 folgten dann schon die ersten Videos, die auf Facebook hochgeladen wurden. Die Songtexte schreibt er auch heute noch selbst. „Songwriter habe ich keinen“, erklärt er.

Einige Vorbilder

Die Musik spielt schon lange eine große Rolle im Leben des Feldkirchners. „Ich war schon immer Fan von Musik. Es gibt viele Dinge, die im Leben passieren und einen Menschen prägen. Mir hat sie geholfen, solche Sachen und Ereignisse zu verarbeiten.“

Als Rap-Vorbilder nennt Hrncic, der hauptberuflich als Einzelhandelskaufmann arbeitet, auf deutschsprachiger Ebene Kontra K, Kollegah oder RAF Camora. „International stechen Eminem und 50 Cent für mich heraus.“

„Lirik“ bei einem Auftritt © KK/Privat

Ziel: Von Musik leben zu können

Der 30-Jährige ist auch auf Konzerten im Bezirk Feldkirchen sowie in Klagenfurt zu finden. „Meistens trete ich bei Veranstaltungen auf, wo es ums Spendensammeln geht.“ Auch, wenn die Musik schon „ein bisschen was abwirft“, leben kann er von ihr noch nicht. „Das ist aber schon langfristig der Plan“, betont er ambitioniert.

„All in“ ging am 14. Juni auf YouTube online. Laut „Lirik“ soll der Song demnächst auch auf anderen Plattformen wie Spotify oder iTunes zu hören sein.