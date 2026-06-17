Am Donnerstag gegen 7 Uhr lenkte eine Frau (39) aus dem Bezirk Feldkirchen ihren Pkw auf der Flattnitzer Straße (L63) aus Glödnitz kommend in Richtung Flattnitz. Plötzlich querten zwei Rehe die Fahrbahn und es kam zu einer Kollision zwischen dem Auto und den Rehen.

Aufgrund des Zusammenpralls lenkte die 39-Jährige ihren Pkw nach links auf das Straßenbankett, geriet ins Schleudern und stieß frontal gegen die rechte Straßenböschung. Durch den Aufprall kippte das Auto seitlich um.

Die Lenkerin wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein mit der 39-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.