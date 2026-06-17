Das MedQuartier in Feldkirchen erweitert sein medizinisches Angebot und eröffnet die neue Endoskopie-Einheit. Ab sofort werden dort Gastroskopien (Magenspiegelungen) und Koloskopien (Darmspiegelungen) durch die beiden Fachärzte für Innere Medizin, Benjamin Lin und Andreas Schuschnig, durchgeführt.

Im Mittelpunkt stehe dabei eine moderne, patientenorientierte Versorgung mit schneller Terminvergabe, kurzen Wartezeiten und persönlicher Betreuung. Als Wahlarztordination können die Endoskopien zeitnah durchgeführt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer schnellen und unkomplizierten Befundübermittlung. Neben der persönlichen Befundbesprechung werden die Befunde elektronisch an die Patienten beziehungsweise an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte übermittelt.

Das „MedQuartier“ in Feldkirchen © KK/MedQuartier Feldkirchen

„Uns ist wichtig, medizinische Qualität mit persönlicher Betreuung und effizienter Organisation zu verbinden. Viele Menschen wünschen sich gerade bei endoskopischen Untersuchungen rasche Termine, kurze Wartezeiten und eine angenehme Atmosphäre – genau das möchten wir im MedQuartier bieten“, erklären Lin und Schuschnig unisono.

Mit der offiziellen Eröffnung der Endoskopie erweitert das MedQuartier Feldkirchen das Angebot im Bereich der internistischen Diagnostik in Kärnten nachhaltig.