Eine Stunde lang im Kreis zu fahren – und das möglichst schnell. So lautet das hehre Ziel des Radsportlers Franz-Josef Lässer, um am 6. August in Grenchen (SUI) auf der Bahn zwei Stundenrekorde zu knacken: den österreichischen von Matthias Brändle (51,852 Kilometer) sowie jenen in der Paraklasse C5 von William Bjergfelt (51,471). Konstante 52 Stundenkilometer sind das Plansoll, 330 Watt muss er dafür in die Pedale bringen. Noch bis inklusive heute bestreitet der Grazer seine letzten Trainingsfahrten auf der Bahn in der Schweiz, bevor in sieben Wochen am selben Ort die Stunde aller Stunden ansteht.

Der Stundenrekord ist (fast) so alt wie der Radsport selbst. Die erste vom UCI anerkannte Bestmarke von 35,325 Kilometern wurde im Jahr 1893 vom Franzosen Henri Desgrange aufgestellt. Die aktuell gültigen 56,792 Kilometer bestritt Weltrekordhalter Filippo Ganna am selben Ort, wo Lässer sein Glück versucht. Auf dem richtigen Weg zu sein, würde bedeuten, wenn er am Ende jeder 250 Meter langen Runde die Zahl 17,3 zugerufen bekommt: Benötigt er so viele Sekunden, radelt er exakt das nötige Tempo. „Du darfst in der ersten halben Stunde keine Millisekunde drübergehen und musst gleichmäßig fahren. Sonst zerstörst du dich danach“, sagt Lässer.

Derzeit bestreitet er Probefahrten in 25, 30 oder auch zwei Mal 30 Minuten im Renntempo. Dank der Tatsache, dass dies funktioniert, sieht er sich auf einem guten Weg – vor allem mit der Vorbelastung in den Beinen: In Italien kürte er sich kürzlich zum Zeitfahr-Europameister, bei Straßenrennen musste er aufgeben. „Diese Rennen waren schmerzhaft. Da bin ich froh, dass ich auch 25 Minuten im Renntempo sauber fahren kann.“ Sauber bedeutet, die Linie exakt zu halten. Schert er nach oben aus, sind das Extrameter, die nicht gewertet werden. Und das bedeutet auch, die nicht gerade komfortable Aeroposition zu halten.

Noch ist der Rekord in weiter Ferne, doch schon die Reise ins Jetzt war definitiv eine solche. Alles begann beim Material und beim Lenker, sagt Lässer. „Es brauchte zirka 100 E-Mails, bis es so etwas wie einen Vorentwurf gab, den ich vielleicht fahren werde. Der wurde in Bergamo gebaut, kostet 2000 Euro – und ist erst ein Lenker.“ Aus den übrigen Komponenten wurde nach und nach ein flottes Zeitfahrrad. Weit komplizierter war der organisatorische Aufwand mit dem Rad-Weltverband. Es bedarf etwa langer Verhandlungen, Fotos und Videos vom Rekordversuch selbst vermarkten zu dürfen, „da die UCI davon ausgeht, dass alles ihr gehört. Zudem kostet es 7500 Euro, dass ich jetzt laufend auf Doping getestet werde und nochmals 3000 Euro, dass beim Versuch ein Kontrolleur dabei ist.“ Das, gibt Lässer zu, hat er unterschätzt: „Und das alles, um eine Stunde im Kreis zu fahren.“

Crowdfunding soll Kosten decken

Um die hohen Kosten zu decken, hat Lässer, dem seit seiner Geburt an der linken Hand vier Finger fehlen, eine Crowdfunding-Kampagne initiiert. An die 50.000 Euro werde das Projekt wohl ausmachen – auch Trainer, Bahnmieten und Reisekosten sollen gedeckt werden. Davon, dass er etwas verdienen werde, sei er weit weg. Warum er sich das antut? Aus einem ehrlichen Interesse am Sport, sagt er. „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Im Nachhinein ist es vielleicht das Geilste, was ich je gemacht habe. Währenddessen frage ich mich, wieso ich das mache. Aber ich weiß, dass ich die Rekorde raufsetzen kann. Daran erinnere ich mich jeden Tag“, sagt der 25-Jährige.

Das Interessante ist auch für ihn, dass er im Training viel über sich selbst lernt. Etwa, die eigenen Schmerzgrenzen zu verschieben. Dass er die Pein im Sport nicht scheut, hat er oft genug bewiesen. Der Stundenrekord aber verlangt ihm mehr, verlangt ihm ganz anderes ab, als das, was er bislang auf zwei Rädern erlebt hat: „Wenn man etwas schaffen will, dann muss man sich Dinge zutrauen, die wehtun.“