Ein südweststeirisches Familienunternehmen musste Insolvenz anmelden. Jöbstl Reisen bringt seit 1980 seine Kunden in den Urlaub oder veranstaltet Gruppen-, Vereins- und Firmenfahrten.

Doch aufgrund kurzfristiger und unerwarteter Fälligstellungen von Finanzierungen durch Investoren schlitterte der Betrieb in die Insolvenz. Das Konkursverfahren wurde laut Information des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) am Mittwoch am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eröffnet.

Fortführung ungewiss

Die Passiva liegen dabei bei rund 986.000 Euro – wobei das die Bilanz per 31. Dezember 2024 sei, ein aktueller Status liege nicht vor. Gleiches gilt bei den Aktiva, die nach Stand Ende 2024 rund 332.000 Euro betragen. Betroffen sind zwei Dienstnehmer und 34 Gläubiger. „Der Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt, aus derzeitiger Sicht ist dies laut Schuldnerangaben zu verneinen “, sagt Herma Jonke vom KSV. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Michael Berghofer aus Feldbach bestellt.