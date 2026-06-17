388 steirische Unternehmen haben im ersten Halbjahr Insolvenz angemeldet. Das geht aus einer aktuellen Hochrechnung des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV) hervor. Dies entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Zu den Insolvenztreibern zählen das Baugewerbe, der Handel und der Sektor Gastronomie/Beherbergung – diese Branchen verzeichnen seit Jahresbeginn 43 Prozent aller steirischen Firmenpleiten“, teilt der KSV mit. „Die Situation im Baugewerbe hat sich zuletzt wieder zugespitzt: 62 Unternehmensinsolvenzen bedeuten nicht nur die meisten Fälle aller Branchen, sondern auch einen Anstieg von 10,7 Prozent“, wird betont. Auch das „in einem gewissen Naheverhältnis zum Baugewerbe stehende Grundstücks-/Wohnungswesen“ hat demnach mit 27 Insolvenzfällen einen Anstieg von 22,7 Prozent verbucht.

„Die anhaltenden Probleme der Bauwirtschaft – etwa eine schwache Auftragslage, das hohe Kostenniveau und fehlendes Personal – wirken sich zweifelsohne auf den gesamten Immobiliensektor aus“, betont René Jonke, der beim KSV die Region Süd leitet. Darüber hinaus komme es auch vermehrt vor, „dass eine Insolvenz im Bereich der Bau- bzw. Immobilienwirtschaft oft nur der Startschuss für Folgeinsolvenzen ist, was in der speziellen Konstellation mit Projektgesellschaften begründet liegt“, so Jonke.

Im Handel und der Gastronomie, Nummer zwei und Nummer drei bei den Insolvenzen nach Branchen, sei es im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2025 indes zu Rückgängen beim Insolvenzgeschehen gekommen. Im Handel betrage dieser 15,4 Prozent auf 33 Insolvenzfälle, im Bereich der Gastronomie und Beherbergung 16,4 Prozent auf 51 Fälle, so der KSV.

„Mehrere Belastungen treten gleichzeitig auf“

„Die steirischen Unternehmen sehen sich weiterhin mit einer Kombination aus konjunkturellen, finanziellen, geopolitischen und strukturellen Risiken konfrontiert. Besonders problematisch ist, dass mehrere Belastungen gleichzeitig auftreten – etwa die schwache Konsumnachfrage, hohe Finanzierungskosten und steigende Personalkosten“, betont Jonke. In Summe belaufen sich die vorläufigen Passiva aller bisherigen steirischen Firmeninsolvenzen heuer auf rund 597 Millionen Euro – das entspricht einem Anstieg von rund 241 Prozent, was mit einer Reihe von Großinsolvenzen zu tun hat (u. a. LL-resources GmbH, Domaines Kilger, Wollsdorf Leder, ADA Möbelwerke). Zudem seien seit Jahresbeginn in Summe rund 1870 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Insolvenzverfahren betroffen gewesen – ein Plus von gut 76 Prozent.

„Keine Trendumkehr“

Wie geht‘s weiter? „Angesichts der aktuellen Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen und entgegen dem Bundestrend kann für die Steiermark keine Trendumkehr festgestellt werden“, so der KSV. Daher dürfte der Vorjahreswert von 720 Firmenpleiten in diesem Jahr „leicht überschritten werden“, heißt es in der Prognose.