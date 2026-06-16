Hermann Pernsteiner kennt den Radsport nur zu gut und auch das damit verbundene Leiden mit all seinen Ausprägungen und Facetten. Zwei Mal beendete er auf dem Rennrad eine Grand Tour, den Giro (2020/10.) und die Vuelta (2019/15.), unter den Besten des Gesamtklassements, und mittlerweile reüssiert er wieder in seiner ersten Radsportliebe, dem Mountainbike-Sport. So kehrt der Niederösterreicher auch am Donnerstag als Titelverteidiger zur Alpentour nach Schladming zurück. „Als größtes Etappenrennen in Österreich hat sie schon einen großen Stellenwert. Es gibt sie auch schon ewig, und sie zu gewinnen war sehr cool. Und im Prinzip ist es wie auf der Straße: Du musst dich einfach jeden Tag schnell erholen und wirklich frisch sein“, sagt Pernsteiner, der auch das größte heimische Rennen auf dem Rennrad bestreiten wird: Als Kapitän führt er das Nationalteam am 8. Juli in Graz in die Tour of Austria. Im Vorjahr schlug seine Stunde im finalen Bergzeitfahren die Planai hinauf. Die Etappe ist wie gemacht für das Leichtgewicht, und auch heuer will er da zuschlagen. An den ersten Tagen gilt es für ihn, vor allem in den selektiven Abfahrten keine Zeit zu verlieren.

Zum 27. Mal findet das Etappenrennen statt, das von Gerhard Schönbacher ins Leben gerufen wurde, und zum 17. Mal wird von Schladming aus gefahren. „Es hat uns sehr gefreut, dass mit Hermann im Vorjahr wieder einmal ein Österreicher gewonnen hat. Heuer haben vier, fünf Fahrer die Chance auf den Sieg“, sagt der Organisator, der selbst zweimal Letzter bei der Tour de France war. Neben dem Österreicher sind der niederländische Meister Tim Smeenge und Filip Rydval (CZE) die heißesten Eisen. Insgesamt werden an die 400 Biker aus 28 Nationen am Start stehen und die vier Teilstücke jeweils vom Schladminger Hauptplatz aus in Angriff nehmen.

Hermann Pernsteiner im Trikot des Meisters © kk

Sechs Jahre fuhr Pernsteiner für „Bahrain“ auf der World Tour, ehe er sein Hauptaugenmerk wieder zurück auf das Gelände legte. „Mountainbiken ist schon familiärer, und es ist eine andere Atmosphäre, mehr Lifestyle. Aber natürlich steckt nicht so viel Geld dahinter wie auf der Straße“, sagt Pernsteiner, der für das tschechische „D2mont Merida Cycling Team“ an den Start geht. Das Fahren im Gelände verlangt freilich auch mehr technische Finesse und Rennplanung. „Auf der Straße kannst du dich bergauf komplett blau fahren und kommst am Hinterrad vom Vordermann schon wieder runter. Aber wenn du auf dem Bike oben nicht mehr gescheit denken kannst und in den Trail reinfährst, dann liegst du gleich.“ Und die richtige Einteilung ist eine seiner großen Stärken: „Auch wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich am Schluss immer noch gut was raushauen.“