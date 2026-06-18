Der Lagebericht der Pflegeanwältin fiel ernüchternd aus: Bettina Irrasch legte einen kritischen und schonungslosen Befund vor. Sie berichtete beim „Wirtschaftstalk“ der Kleinen Zeitung im Hotel Moser-Verdino in Klagenfurt von zunehmender Überforderung in Kärntner Heimen und zu wenig Personal. „Immense Zeitressourcen“ würden allein durch die Verwaltung des Mangels verschwendet. „Das Wort ,rar‘ beschreibt den gesamten Pflegesektor sehr gut“, so Irrasch, die vor allem den Ausbau der mobilen Dienste einfordert. Man nehme auch zunehmend Ängste bei Bewohnern und Angehörigen in Bezug auf die knappen Ressourcen wahr: „Aber auch die Sorge, dass Beschwerden über die Pflege zu Kündigungen der Heimbewohner führen.“ Der Druck auf Pflegende und deren Angehörige sei folglich groß. Meldungen über hohe Zusatzkosten bis zu 980 Euro pro Monat für ein Einzelzimmer häuften sich, warnt Irrasch. Zwei Drittel der Beschwerden aus Pflegeheimen kämen aus dem gewinnorientierten Bereich.

Niedrige Tagsätze in Kärnten

In einer hochkarätigen Diskussion wurden die Themen von Expertinnen und Experten aus dem Pflege-Sektor vertieft. Michael Tesar von Curaplus in Moosburg betonte, dass die Tagsätze in Kärnten spürbar niedriger lägen als etwa in Wien, wo sie an der Qualität ausgerichtet würden. Er tritt für eine zentrale Steuerung der Pflege ein, das bringe mehr Effizienz. Insgesamt gebe es genügend Pflegekräfte, aber „die falsche Struktur für das System“, so Tesar.

Pflegelehre forcieren

Ein wesentliches Thema ist die Ausbildung und hier besonders die Pflegelehre. „Ein Pflegelehrling kostet den Betreiber 100.000 Euro, ohne dass das Land derzeit einen Beitrag leistet“, sagt der Berufsgruppensprecher der Alten- und Pflegeheime, Christian Polessnig (Mavida). Diese Form der Ausbildung müsse aber forciert werden: „Wir wissen schon heute, dass wir in fünf bis zehn Jahren in gewissen Tälern Oberkärntens keine Pflegekräfte mehr haben werden. Die regionale Ausbildung ist daher wichtig“, betont er. Ähnlich sieht dies Ernst Sandriesser von der Caritas: „Bis zu einem Viertel der Pflegekräfte ist zwischen 55 und 64 Jahre alt. Wir wissen, was uns erwartet. Wir werden aber als privater Schulträger bei der Ausbildung allein gelassen.“ Auch er tritt für eine zentrale Aufnahme zu Pflegenden ein, das würde die Vermittlung beschleunigen und unrealistische Wartelisten verhindern.

„Alle an einen Tisch“

Auch im akademischen Bereich der Pflegeausbildung gibt es Probleme: Die Plätze für Studierende seien reglementiert, es fehle an der passenden Infrastruktur, der Gesundheitscampus der FH Kärnten sollte schon im Bau sein, betont Vizerektorin Angelika Mitterbacher. Telemedizin und Telepflege würden für die ländlichen Regionen immer wichtiger. Ausländische Pflegekräfte hingegen könnten nur eine kurzfristige Lösung sein: „Wir müssen alle an einen Tisch, um die Probleme zu lösen – von den Heimbetreibern über die Gesundheitsdienste und Bildungseinrichtungen bis hin zur Politik.“ Adressatin vieler Kritikpunkte ist die zuständige Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

„Berufe attraktiver darstellen“

Den „sehr niedrigen Tagsatz“ in Kärnten und mangelnde Unterstützung bei der Pflegelehre beurteilt auch Susanne Prentner-Vitek von der Diakonie kritisch. „Wir müssen die Berufe in der Pflege attraktiver darstellen, wir konzentrieren uns jetzt zu viel aufs Negative“, meint Susanna Brunner von „Wie Daham“. Die Pflegelehre sieht auch sie als „große Hoffnung.“ Doris Mayer (Generali) berichtete vom verschwindend geringen Interesse an Vorsorge durch Pflegeversicherungen, was kurzsichtig sei. Unter Prävention fällt auch ein Tipp von Pflegeanwältin Irrasch, die zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen rät. Denn sie nehme zunehmende Spannungen zwischen Angehörigen und Mitarbeitenden wahr, doch die Bedürfnisse der Angehörigen seien nicht immer deckungsgleich mit jenen der zu Pflegenden.

Weiters diskutierten Michael Mellitzer (Diakonie), Sieglind Holzner (Hilfswerk), Andrea Tillinger (New Energy Medical Center) und Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner (ÖVP). Zum „Pflege-Wirtschaftstalk“ der Kleinen Zeitung luden Chefredakteur Wolfgang Fercher und Verkaufsleiterin Karin Koncsik.