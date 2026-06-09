Groß war der Unmut, als im Mai 2025 die Raiffeisenbank Mittelkärnten verkündet hat, Filialen in Kärnten zu schließen und auf Automaten umzustellen. Eine betroffene Gemeinde war St. Urban. Schon bald war für die Gemeinde klar, das Bankzentrum zu kaufen und die Räumlichkeiten zu nutzen.

„Ich habe mit der Community-Nurse und Pflegenahversorgerin gesprochen und gefragt, was die betagten Bürgerinnen und Bürger brauchen würden. Schnell wurde klar, ein Dienstleistungszentrum, wo eine Masseurin, Fußpflegerin oder auch Friseurin untergebracht sind“, erklärt Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ). Derzeit befindet sich die Gemeinde noch in der Planung des Projektes, welches zur Belebung der Ortschaft beitragen soll.

„Wir würden das Gebäude zeitnah umbauen. Wenn wir schon wissen, welche Dienstleister an diesem Projekt interessiert wären, wäre es leichter, die Bauvorhaben auf die nötigen Vorgaben anzupassen", betont der Bürgermeister. Auch eine Kombination mit dem Schultaxi der Kinder wäre denkbar. „Man könnte hier die Stehzeiten verringern und Bürger, die nicht mehr so mobil sind, könnten zum Gebäude und wieder nach Hause gebracht werden.“

Interessierte Dienstleister sollen sich daher bei der Gemeinde melden. „Unternehmer müssen auch nicht jeden Tag in St. Urban sein. Wenn jetzt jemand aus Feldkirchen ist und nur einen Tag in der Woche in St. Urban sein möchte, ist das auch in Ordnung. Man kann alle Ideen und Wünsche besprechen“, betont der Bürgermeister. Man hofft, dass man ab Herbst mit dem Umbau starten kann.

„Unser Ziel ist es einfach, ein längerfristiges und nachhaltiges Angebot für die St. Urbanerinnen und St. Urbaner auf die Füße zu stellen.“