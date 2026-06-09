Wegen sinkender Schülerzahlen werden die Musikmittelschule und das Poly – beide Schulen sind teils noch in einem sanierungsbedürftigen Gebäude in der Supantschitschstraße in Stadionbadnähe untergebracht – in die Bildungswelt Wolfsberg integriert. Um Platz für die zusätzlichen Schüler zu schaffen, wird diese ausgebaut, aber auch gleich saniert und modernisiert. Kostenpunkt: 12 Millionen Euro. Für die Caritas-Schule für Sozialberufe ist dann allerdings kein Platz mehr in der Bildungswelt in der Hans-Scheiber-Straße gegenüber vom ATSV-Platz.

Bis zum Ende des Schuljahren im Juli 2026 werden die Caritas-Schüler noch hier gegenüber vom ATSV-Platz unterrichtet © Bettina Friedl

Und so hat sich die Caritas schon längst auf die Suche nach einem neuen Standort begeben – nun ist alles unter Dach und Fach: Die Schule für Sozialberufe wird ab dem Schuljahr 2026/27 in der Spanheimer Straße 20, im alten Fernmeldeamt neben der Post, untergebracht sein. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, die Übersiedlung erfolgt in den Sommerferien. Damit sei der Schulstandort in Wolfsberg langfristig gesichert.

In diesem Gebäude neben der Post wird sich die Caritas-Schule einquartieren © Caritas

„Mit dem neuen Standort schaffen wir gute Rahmenbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler und sichern zugleich die Zukunft unserer Schule in Wolfsberg. Unser Ziel ist es, jungen Menschen auch weiterhin eine praxisnahe Ausbildung mit Perspektive im Sozial- und Gesundheitsbereich zu bieten“, sagt Wolfgang Kogler als Leiter der Caritas-Schule, die derzeit von 160 Schülern – aufgeteilt auf acht Klassen – besucht wird.

Schulleiter Wolfgang Kogler © Caritas

Am Standort Wolfsberg gibt es die Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung, die sich an Jugendliche ab der 9. Schulstufe richtet. In dreieinhalb Jahren kann zusätzlich der Abschluss in der Pflegeassistenz erworben werden. Praxiszeiten, ein Erste-Hilfe-Kurs und weitere Qualifikationen sind Teil der Ausbildung. Derzeit sind hier noch Plätze frei. Weiters gibt es die Schule für Sozialbetreuungsberufe, in der die Schwerpunkte „Altenarbeit mit Pflegeassistenz“ und „Behindertenbegleitung“ angeboten werden. Zusätzlich kann Behindertenarbeit als weiterer Schwerpunkt beziehungsweise als Zusatzqualifikation absolviert werden. Die Ausbildungen sind praxisnah aufgebaut und eröffnen laut Kogler gute berufliche Perspektiven in einem Bereich mit hohem Bedarf an qualifizierten Fachkräften.