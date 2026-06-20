Gemeinsam laufen, an der frischen Luft aktiv sein und dabei neue Menschen kennenlernen – genau darum geht es beim „Girls Run Club Murtal“. Jennifer Kappeller und Carina Plöbst haben mit ihrer Idee eine Community geschaffen, bei der die Freude an der Bewegung, die Motivation und vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Die Idee dazu entstand aus den eigenen Erfahrungen der beiden. Kappeller lief bereits seit längerer Zeit regelmäßig, meist allerdings alleine. Gemeinsam mit Plöbst entwickelte sich schließlich der Gedanke, Lauftreffen für Frauen im Murtal zu organisieren und daraus eine Gemeinschaft entstehen zu lassen.

Im Fokus steht dabei vor allem ein geschützter Raum für Frauen – ohne Leistungsdruck, ohne Vergleiche und ohne das Gefühl, mithalten zu müssen. Willkommen ist jede, egal ob Anfängerin oder erfahrene Läuferin. Genau dieses entspannte Miteinander und die gegenseitige Motivation kommen bei vielen Teilnehmerinnen besonders gut an.

Jennifer Kappeller und Carina Plöbst haben große Pläne mit ihrer Community © Lisa Hübler

Dass das Konzept funktioniert, zeigt die stetig wachsende Community. „Neben vielen neuen Gesichtern gibt es mittlerweile auch einen festen Kern an Frauen, die regelmäßig bei den Läufen dabei sind“, erzählen die Murtalerinnen.

Kostenlose Teilnahme

Neben den gemeinsamen Läufen setzt der Girls Run Club inzwischen auch auf weitere Bewegungsangebote. Gemeinsam mit Yoga-Instruktorin Nina Müller wurden erste Yoga-Einheiten organisiert, die innerhalb kurzer Zeit beinahe ausgebucht waren. Weitere Neuerungen sind in Planung.

Wer mitlaufen möchte, kann ganz unkompliziert vorbeikommen. Die Termine werden regelmäßig über Instagram veröffentlicht, die Teilnahme an den gemeinsamen Läufen ist kostenlos.

Für die Zukunft steht für Jennifer Kappeller und Carina Plöbst vor allem eines im Vordergrund: „Wir wünschen uns, dass wir weiterhin so schöne Erinnerungen haben und die Frauen mit einem Grinsen heimgehen.“