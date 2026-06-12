Seit Montag (8. Juni) werden auf der L 518 zwischen Kobenz und St. Marein-Feistritz Sanierungsarbeiten durchgeführt. Auf einem rund zwei Kilometer langen Abschnitt wurde der Verkehr seither wechselseitig angehalten.

„Nachdem die Asphaltdeckschicht abgefräst wurde, folgen nun die Asphaltierungsarbeiten, für die eine Totalsperre genehmigt wurde“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, ist der Einbau der Deckschicht für Sonntag und Montag (14. und 15. Juni) geplant. Danach erfolgen die Restarbeiten, insgesamt werden 360.000 Euro in die Murtal Begleitstraße investiert.

Umleitung

Während der Totalsperre zwischen der Kreuzung L 518/L 551 und dem Kreisverkehr Kobenz wird der Verkehr umgeleitet (über die L 556, die L 553 und die L 504). Fahrzeuge mit höherem Gewicht müssen über die S 36 ausweichen.

Andreas Preiß von der Baubezirksleitung Obersteiermark West: „Mit der genehmigten Totalsperre können wir die Arbeiten rascher erledigen. Zudem kann der Fertiger die gesamte Fahrbahnbreite ohne Mittelnaht durchgehend asphaltieren. Das wiederum erhöht die Lebensdauer.”