Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und die Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) verliehen das „Young-Science-Gütesiegel“ an Forschungspartnerschulen. In Wien wurden 42 Schulen aus sieben Bundesländern ausgezeichnet. Gewürdigt wurden ihre erfolgreichen Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, ihre forschungsorientierten Schwerpunkte sowie die aktive Einbindung von Schülerinnen und Schülern in Forschungsprozesse. Die Auswahl traf eine Jury aus Fachleuten der Bereiche Forschung, Wissenschaftskommunikation und Schulentwicklung.

Unter den prämierten Schulen ist auch das BG/BRG Knittelfeld. In der Begründung der Jury heißt es: „Das BG/BRG Knittelfeld ist eine engagierte Forschungspartnerschule, die durch eine Vielzahl an Initiativen, ihre Kontakte zu Forschungseinrichtungen sowie die Mitarbeit an einem Sparkling-Science-Projekt die Jury von ihrer Qualität überzeugt hat.“

Das seit 2012 vergebene Gütesiegel zeichnet Schulen aus, die Wissenschaft und Forschung nachhaltig im Schulalltag verankern. Es gilt jeweils für zwei Jahre, bereits ausgezeichnete Schulen müssen die Weiterentwicklung ihrer Forschungsschwerpunkte nachweisen. Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler aktiv in Forschungsprojekte einzubinden und forschendes Lernen als festen Bestandteil einer zukunftsorientierten Bildungslandschaft zu etablieren.