Kurzfristig einberufen werden musste in Judenburg eine Sitzung des Gemeinderats. Hintergrund: Nach einer Beschwerde einer unterlegenen Firma kippte das Landesverwaltungsgericht die Vergabe des Millionenprojekts Sanierung Burggasse (wir berichteten). Für die Stadtgemeinde gab es danach mehrere Optionen – man entschied sich für die Möglichkeit, das Vergabeverfahren zu widerrufen und ein neues beschleunigtes Verfahren einzuleiten. Genau diese beiden Punkte standen auf der Tagesordnung der Sitzung am Dienstag.

„Das Landesverwaltungsgericht hat erkannt, dass der Bestbieter auszuscheiden gewesen wäre“, erklärt Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ) eingangs noch einmal die Vorgeschichte.

Vonseiten der Opposition gibt es dazu einige Fragen beziehungsweise Wortmeldungen. ÖVP-Gemeinderat Günther Sorko will wissen, ob Mehrkosten durch die Neuausschreibung entstehen und ob die Verzögerung des Baustarts auf die Förderungen für das Projekt Auswirkungen hat. Die Partei erwarte sich zudem, dass Bedenken und Wünsche in die weitere Planung noch einbezogen werden und dass es für die ansässigen Unternehmen in der Bauphase „klare Bedingungen und Transparenz“ gibt.

Im Zeitplan bleiben

„Es gibt nichts, das emotionalisierender ist als Verkehrspolitik“, sagt Finanzstadtrat Christian Füller (SPÖ). Den Einspruch gegen das Verfahren führt er auf die Auftragsflaute in der Bauwirtschaft zurück. Das beschleunigte Verfahren sei notwendig, um die Fördergelder halten zu können und um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben – sowie eben auch um die Planungssicherheit für die entlang der Straße liegenden Firmen zu gewährleisten. Geplanter Baustart war übrigens im Mai.

Die Ausschreibung erfolgte nicht durch die Stadtgemeinde selbst: Bürgermeisterin Florian erklärt, warum es üblich sei, bei derartigen Großprojekten nicht selbst auszuschreiben: „Um jeden Eindruck von Subjektivität zu vermeiden.“ Das beauftragte Planungsbüro blicke auf eine jahrelange Erfahrung zurück: „In 20 Jahren wurde noch keine Ausschreibung beeinsprucht.“

Entstandene Kosten

„Kann man sich an jemanden schadlos halten?“, will Rene Windegger (KPÖ) wissen. Kosten, die aufgrund der aktuellen Situation entstanden sind (etwa für das Verfahren), werden laut Florian an das Planungsbüro weitergegeben.

Gemeinderat Roland Gall (Liste Jung) erkundigt sich nach dem weiteren Fahrplan. Die Bürgermeisterin berichtet über die bevorstehenden Fristen beziehungsweise rechtlichen Rahmenbedingungen: „Aber natürlich kann niemand garantieren, ob es nicht wieder einen Einspruch gibt.“ Der Beschluss ist jedenfalls für die Sitzung des Gemeinderats am 25. Juni vorgesehen. Sie sagt: „Wenn wir heuer die Baustelle nicht beginnen können, dann werden wir sehr wahrscheinlich die Förderungen nicht abholen können, und damit wäre die gesamte Baustelle verunmöglicht.“

Testphase für Bushaltestellen

Gall schlägt auch eine Testphase vor, denn ein Teil der aktuellen Pläne werde „ja heiß debattiert“. Konkret spricht er geplante Bushaltestellen auf der Burggasse an. Der Mandatar bringt die Idee ein, für ein paar Tage die Bushaltestellen jetzt schon dorthin zu verlegen, um zu testen, wie sie sich auf den Verkehr auswirken würden. „Das kann der Gemeinderat nicht beschließen“, erklärt Florian. Eine Probebushaltestelle sei gut gemeint, aber nicht umsetzbar.

Die beiden eingangs erwähnten Anträge wurden ohne die Stimme von Roland Gall (Liste Jung) angenommen.