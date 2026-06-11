Es kommt einem Ritt auf der Rasierklinge gleich, wenn bei der Rallye die Piloten ihre Boliden mit Vollgas vorantreiben. Im Kampf um jedes Zehntel bewegen die Asse auch ab Freitag bei der Murtal Rallye stets am Rande des Machbaren. Ein kleiner Fehler kann fatale Folgen nach sich ziehen. So erlebte es auch Michael Lengauer mit seinem „Co“ Jürgen Rausch im Lavanttal. Beim Einlenken in die folgende Kurve krachte der „Skoda Fabia RS Rally2“ als Erstes mit Beifahrertür an einen Baum. Die Wucht war enorm, sogar der Überrollkäfig war verbogen. Das Duo musste ins Krankenhaus, doch für das Murtal meldet es sich rennbereit.

Und weil Klassenprimus Simon Wagner, der die drei bisherigen Rallyes für sich entschieden hat, seinen Hyundai bei der tschechischen Rallye Hustopeče fährt, um auch dort ein gutes Blatt im Kampf um den Gesamtsieg in der Hand zu haben, darf Lengauer die Startnummer 1 auf den Boliden kleben. „Diese Nummer nimmt man immer gerne. Aber ich hätte sie natürlich auch gerne, wenn Simon da wäre.“ Der Oberösterreicher und Hermann Neubauer (Toyota GR Yaris Rally2) sind wohl die heißesten Aktien im Kampf um den Sieg.

Dass Lengauer mit einem Sieg dem sechsmaligen Staatsmeister bei zwei verbleibenden Rallyes (Weiz und 100 Hügel) näherkommen könnte, ändert an seiner Herangehensweise nichts. Dass er in einem neuen Auto sitzen wird, ändert hingegen einiges. Denn der Meisterschaftszweite hat einen neuen Partner und mit ihm einen Markenwechsel von Skoda auf Citroën vollzogen. Sein Crash mit dem „Out“ im Lavanttal mit dem Fabia ist nicht der Grund für den Tausch. „Es ist natürlich komplexer, als sich privat in ein neues Auto zu setzen“, sagt er mit einem Lachen, „aber es ist auch keine Raketenwissenschaft.“

Aufgrund der hochmodernen Technik können einige Einstellungen und Parameter direkt in den neuen Boliden übertragen werden. Die Feineinstellung ist allerdings ein entscheidender Prozess und nach 40 Trainingskilometern, die er im „Citroën C3 Rally2“ abgespult hat, ist das Gefühl bereits gut. „Dennoch fährt die Ungewissheit ein bisschen mit, wie sich das Auto unter Rennbedingungen verhält. Wie es am Limit zu fahren ist.“

Der Skoda nach dem Crash im Lavanttal © Screenshot

Bis ans Limit wird Lengauer den Citroën auf den 15 Sonderprüfungen über insgesamt 141 Kilometer sicher treiben, denn das Tempo, das in Österreich gefahren wird, sagt er, sei schon sehr hoch. „Simon hat das mit seiner hohen fahrerischen Qualität gehoben und da muss man mitziehen.“ Aus Sicht der Zuseher sind die drei Prüfungen auf dem Rundkurs Judenburg am Samstag Nachmittag freilich der Hit: „Auf Stadtkursen kannst du eigentlich nur verlieren“, sagt Lengauer. „Durch die Randsteine oder die Betonleitwände ist es sehr gefährlich. Aber in Judenburg ist es schon eher wie eine echte Sonderprüfung.“

1000 Meter Absperrgitter und 300 Meter Betonleitwände werden aufgestellt, um die Sicherheit der Zusehenden zu gewährleisten. „Es gibt im Stadtgebiet drei Übergänge, die dreimal für jeweils zwölf Minuten geöffnet werden“, sagt Veranstalter Peter Hopf. Er selbst wird auch mit einem „Ford Fiesta Rally2“ am Start sein.