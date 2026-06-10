Wenn am 28. Juni die Motoren beim Österreich-Grand-Prix am Red Bull Ring aufheulen, wird davor ein außergewöhnlicher musikalischer Moment für Gänsehaut sorgen: Der international gefeierte Opernstar Jonas Kaufmann wird vor dem Start des Formel-1-Rennens die österreichische Bundeshymne auf der Start-Ziel-Geraden singen.

Begleitet wird Kaufmann von der renommierten „Musicbanda Franui“ aus Osttirol. Das Ensemble ist für seine Interpretationen klassischer Werke bekannt und wird die Bundeshymne gemeinsam mit Motiven aus Beethovens neunter Symphonie in Szene setzen.

Gemeinsam mit instrumentaler Kraft vom Osttiroler Ensemble „Musicbanda Franui“ erklingt „Land der Berge“ am 28. Juni auf der Start-Ziel-Geraden © Raffaela Pröll

Deutsch-Österreicher bekommt Unterstützung aus Osttirol

Jonas Kaufmann zählt zu den gefragtesten Tenören der Welt. Der gebürtige Münchner steht regelmäßig auf den bedeutendsten Opernbühnen und Konzertpodien Europas und darüber hinaus. Sein Repertoire reicht von deutschen, italienischen und französischen Opern über Operetten bis hin zu Filmsongs. Seit 2022 lebt der Deutsch-Österreicher in Salzburg, seit 2024 ist er Intendant der Tiroler Festspiele Erl.

Auch die Musicbanda Franui ist weit über Österreich hinaus bekannt. Die Musiker aus dem Osttiroler Innervillgraten gastieren regelmäßig bei internationalen Festivals und Kulturinstitutionen. Mit ihrer Mischung aus Volksmusik, Klassik und zeitgenössischen Elementen sorgen sie seit mehr als drei Jahrzehnten für Aufmerksamkeit.

Der musikalische Auftakt soll dem Formel-1-Wochenende am Spielberg einen besonderen Rahmen verleihen. Die Veranstalter versprechen einen außergewöhnlichen Moment, ehe die besten Rennfahrer der Welt auf dem Red Bull Ring um wichtige WM-Punkte kämpfen.

Der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg findet von 26. bis 28. Juni statt und wird erneut Zehntausende Motorsportfans in die Obersteiermark zu locken.