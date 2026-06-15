Viele Rückmeldungen gab es von Leserinnen und Lesern der Kleinen Zeitung auf eine Reportage aus dem Pölstal. Wir haben berichtet, wie Einheimische auf einen mysteriösen Leichenfund auf einer abgelegenen Alm reagieren. Und vor allem, was sie dazu sagen, dass der Jäger und Waldbesitzer diesen Fund erst nach rund zehn Jahren bei der Polizei gemeldet hat. Dieser Umstand stößt auf das größte Unverständnis. „Hat denn dieses Verhalten keine strafrechtlichen Folgen für den Jäger?“, lautet eine der am häufigsten gestellten Fragen.

Verfahren läuft

Die Antwort lautet: Dass dem Jäger rechtliche Folgen drohen, ist zumindest im Bereich des Möglichen. Das ergibt sich aus einer Anfrage der Kleinen Zeitung bei der Staatsanwaltschaft Leoben. Staatsanwältin Anika Maierhofer: „Gegen eine Person wird ein Verfahren geführt, und zwar wegen des Verdachts der Beweismittelunterdrückung.“ Dass es sich bei dieser Person um den Jäger handelt, wird nicht bestätigt, ist aber offenkundig.



Geprüft werde, ob „der Tote Gegenstände bei sich hatte, die abhanden gekommen sein könnten“, so Maierhofer. Über den näheren Inhalt des Verfahrens könne sie derzeit noch keine Auskunft geben. Bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe sieht das Gesetz für die Unterdrückung von Beweismitteln vor.

Störung der Totenruhe?

Ob auch das Thema Störung der Totenruhe eine Rolle spielt, werde sich in weiterer Folge herausstellen. Im Paragraphen 190 des Strafgesetzbuches heißt es: „Wer einen Leichnam oder Teile eines Leichnams oder die Asche eines Toten einem Verfügungsberechtigten entzieht oder aus einer Beisetzungs- oder Aufbahrungsstätte wegschafft, ferner wer einen Leichnam misshandelt oder einen Leichnam, die Asche eines Toten oder eine Beisetzungs-, Aufbahrungs- oder Totengedenkstätte verunehrt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“

Staatsanwältin Anika Maierhofer bestätigt, dass im Falle des mysteriösen Leichenfundes in Pölstal Ermittlungen laufen © KLZ / Christian Huemer

Der Jäger hat den Fund einer Leiche im Vorjahr gemeldet. Er soll zunächst angegeben haben, den Toten am Tag zuvor in seinem Wald gefunden zu haben. Erst auf nähere Befragung soll er später zugegeben haben, den Fund bereits vor zehn Jahren gemacht, aber nicht gemeldet zu haben – mit der Begründung, die Wildtiere sollten nicht gestört werden.

Die Meldung bei der Polizei im Vorjahr soll erst erfolgt sein, nachdem der Tote im Zuge einer familieninternen Hofübergabe zum Thema geworden war. Gegenüber der Polizei soll sich der Mann kooperativ und höflich verhalten haben.