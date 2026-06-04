Ein ungelöster Kriminalfall aus dem Murtal wird am 10. Juni in der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ vorgestellt. Das Landeskriminalamt Steiermark hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität eines unbekannten Toten, dessen sterbliche Überreste im Mai 2025 im Bretsteingraben bei der Schwaberger Alm in der Gemeinde Pölstal entdeckt wurden (wir berichteten).

Mann mit zahlreichen Verletzungen

Als die sterblichen Überreste gefunden wurden, fanden die Ermittler heraus, dass der Mann schon mehrere Jahre zuvor verstorben sein musste. Aufgrund des stark verwesten und skelettierten Zustands konnte die Gerichtsmedizin keine eindeutige Todesursache mehr feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann im Alter von über 60 Jahren und einer Körpergröße von etwa 1,70 Metern. Auffällig sind mehrere zu Lebzeiten verheilte Verletzungen: So stellten die Gerichtsmediziner einen unbehandelten, aber verheilten Schlüsselbeinbruch sowie mehrere ebenfalls verheilte Rippenbrüche fest.

Die Ermittler konnten mehrere Kleidungsstücke sicherstellen: Der Mann trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Regenjacke der Marke Adidas, ein Langarm-Radtrikot der Marke Shamp, eine schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz sowie ein graues Radtrikot.

DNA-Analyse erfolglos

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch einem Fahrrad der Marke „Cube Ltd“, das dem Verstorbenen zugeordnet werden konnte. Das Rad wurde ursprünglich von einem Mann mitgenommen, der es im Wald gefunden hatte und anschließend selbst benutzte. Die Polizei überprüfte den Finder, schließt jedoch einen Zusammenhang mit dem Todesfall aus.

Auch eine DNA-Analyse brachte bislang keinen Durchbruch. Mehrere Suchaktionen im Bereich des Fundortes verliefen ohne Erkenntnisse. Hinweise auf die Identität des Mannes konnten nicht gefunden werden.

Nun setzen die Ermittler auf die Reichweite der Sendung „Fahndung Österreich“. In der Live-Sendung am Mittwoch, dem 10. Juni, ab 20.15 Uhr werden die bisherigen Ermittlungsergebnisse präsentiert. Die Polizei hofft auf Hinweise zur Identität des Mannes oder zu einer möglichen Verbindung nach Deutschland.

Ausgeschlossen ist übrigens aufgrund des DNA-Abgleichs, dass es sich beim Toten um Friedrich Felzmann handelt. Der damals 66-Jährige ist seit seinem Attentat in Stiwoll Ende Oktober 2017, bei dem es zwei Tote gab, nicht auffindbar.