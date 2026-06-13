„Es geht ja nicht um ein Tier, sondern um einen Menschen. Wie kann man eine Leiche fast zehn Jahre lang einfach im Wald liegen lassen?“, sagt Ronja Pirker und schüttelt den Kopf. Und noch ein paar Fragen kommen in der jungen Frau hoch: Wenn der Tote wirklich aus Deutschland stammt, wie es bisherige Ermittlungen vermuten lassen: Wie ist er in den Bezirk Murtal gekommen? „Er wird ja nicht von Deutschland hergeradelt sein, es müsste doch irgendwo ein Auto geben. Und warum geht der Mann niemandem ab?“, sinniert Ronja Pirker.

Die Kleine Zeitung trifft sie vor dem Spar-Markt in Möderbrugg (Gemeinde Pölstal) an – also in jener Gemeinde, wo vor gut einem Jahr der Fund einer Leiche in einem abgelegenen Wald gemeldet wurde.

Überraschende Neuigkeit

Fassungslos ist Ronja am Mittwochabend vor dem Fernseher gesessen und hat mit ihrer Familie die Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus TV mitverfolgt. Fassungslos waren auch viele Bürger von Pölstal. Alle wussten aufgrund von Medienberichten längst Bescheid, dass eine Leiche gefunden wurde. Aber eine Neuigkeit kam erst durch die TV-Sendung an die Öffentlichkeit: Dass der große Bauer, Waldbesitzer und Jäger die Leiche schon vor rund zehn Jahren entdeckt, seinen Fund aber nicht der Polizei gemeldet hat.

Das macht auch Hermann Beren nachdenklich, der ebenfalls gerade aus dem Spar-Markt kommt: „Mir geht das nicht in den Kopf, wie man so einen Fund nicht gleich der Polizei melden kann.“ Beren wohnt in Bretstein, jenem 300-Einwohner-Ortsteil, in dem die Leiche entdeckt wurde. Er war dort bis zur Gemeindefusion 2015 Bürgermeister.

Den Waldbesitzer und Jäger kenne er, sagt Hermann Beren. Ein Sonderling sei der Mann keinesfalls, stellt er fest. Vielmehr sei er Teil einer fleißigen und netten Bauernfamilie.

„Kann nur das Beste sagen“

Eine Einschätzung, die auch der amtierende Bürgermeister Ewald Haingartner teilt: „Ich kann über die ganze Familie nur das Beste sagen.“ Dass der Leichenfund damals nicht gleich der Polizei gemeldet worden ist, sei aber auch ihm ein völliges Rätsel. Sowohl der Bürgermeister als auch der Ex-Bürgermeister wurden in dieser Causa nie von der Polizei befragt. „Ich habe das Ganze selbst nur am Rande mitbekommen“, sagt Haingartner.

Im Ortsteil Bretstein, wo sich auch eine Gedenkstätte für ein KZ-Nebenlager befindet, wurde die Leiche in einem abgelegenen Wald aufgefunden © KLZ / Josef Fröhlich

Wir treffen einen Bürger aus Bretstein, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er winkt ab, möchte lieber nichts sagen: „Ich verhalte mich da neutral.“ Eines möchte er dann aber doch anmerken: „Auf unseren Ort Bretstein wirft das alles kein gutes Licht.“

Priorität Mensch

Petra Steiner aus Pölstal sieht, wie schon zuvor Ronja Pirker, ein ethisches Problem. Der Jäger hatte wie berichtet angegeben, er habe den Leichenfund damals nicht gemeldet, weil der damit verbundene Wirbel die Wildtiere im Jagdrevier gestört hätte. „Es muss doch der Mensch an oberster Stelle stehen, nicht die Jagd“, so Petra Steiner.

Jemand macht die Kleine Zeitung aufmerksam, dass auf dem Parkplatz gerade ein Jäger in seinen Geländewagen gestiegen ist. Angesprochen auf die Thematik sagt er nur wild gestikulierend: „Na, na, nix, nix“, und fährt los.



Zu den Reaktionen auf die TV-Sendung befragt, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion: „Wir haben eine ganze Reihe an Hinweisen erhalten.“ Diese betreffen hauptsächlich die gezeigten Kleidungsstücke und die Identität des Toten. Diese Hinweise werden nun geprüft. Ob das Verhalten des Jägers strafrechtlich relevant ist, prüft die Staatsanwaltschaft Leoben.