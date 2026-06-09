Ein ungelöstes Kriminalrätsel aus der Steiermark wird am Mittwoch (10. Juni) in der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ genauer beleuchtet. Das Landeskriminalamt Steiermark hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität eines unbekannten Toten, dessen sterbliche Überreste im Mai 2025 im Bretsteingraben bei der Schwaberger Alm in der Gemeinde Pölstal entdeckt wurden (wir berichteten).

Im Mai 2025 war der Fund der Leiche in einem abgelegenen Waldstück nahe einer Wildtierfütterung angezeigt worden. Es handelte sich offenbar um einen Radfahrer, denn er trug ein Trikot, und auch das Fahrrad wurde entdeckt. Trotz umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen, DNA-Analysen und forensischer Untersuchungen konnte die Identität des verstorbenen Mannes aber bis heute nicht geklärt werden.

Niemand scheint den Mann zu vermissen

Denn zu den bekannten Vermissten- und Abgängigkeitsfällen in Österreich und dem Ausland hatte der DNA-Abgleich keine Treffer gebracht. Ein anthropologisches Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leoben geht derzeit von einem Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren mit einer Körpergröße von etwa 1,60 bis 1,70 Metern aus. Eine eindeutige Todesursache konnte aufgrund des Zustands der sterblichen Überreste aber nicht mehr festgestellt werden. Auffällig sind mehrere zu Lebzeiten verheilte Verletzungen: So stellten die Gerichtsmediziner einen unbehandelten, aber verheilten Schlüsselbeinbruch sowie mehrere ebenfalls verheilte Rippenbrüche fest.

Nach Einschätzung von Experten dürfte der Mann bereits zwischen 2014 und 2019 verstorben sein. Das deckt sich auch mit Angaben eines Waldbesitzers, in dessen Eigenjagd die Leiche gefunden wurde. Er gab zu, dass er den Toten schon im Jahr 2014 oder 2015 entdeckt hatte. Warum er den Fall nicht gleich anzeigte, erklärt der Mann so: Er wollte die Wildtiere im Jagdrevier nicht stören. Erst als der Großgrundbesitz übergeben werden sollte, brachte der Jäger den Fall schließlich elf Jahre danach doch noch zur Anzeige und die Ermittlungen ins Rollen. Bisher kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise drauf gibt es allerdings auch nicht.

Andreas Dirnberger vom Landeskriminalamt hofft auf neue Hinweise © Jürgen Fuchs

Neue Ermittlungsansätze könnten nun aber entscheidende Hinweise zur Identität des Toten liefern. Bei den sterblichen Überresten fanden Ermittler unter anderem mehrere Bekleidungsstücke zum Radfahren. Besondere Bedeutung könnte dabei einem grauen Radtrikot zukommen. Dieses dürfte in Italien hergestellt und im Raum Bremen von der „National Cycling Academy“ (NCA) an Absolventen von Spinning-Kursen in den Jahren 2008 und 2009 ausgegeben worden sein. Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt es aber nicht mehr. Daher könnten Hinweise aus Deutschland vielleicht die Identität klären.

Jäger fand herrenloses Rad und nahm es mit

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch einem Fahrrad der Marke „Cube Ltd“, das dem Verstorbenen zugeordnet werden konnte. Dieses Modell wurde in den Jahren 2003 bis 2007 in Deutschland vertrieben. Auch zum Rad gibt es ein Kuriosum: Es wurde vom Waldbesitzer sogar noch vor der Leiche entdeckt, denn es lag nicht direkt neben dem Radfahrer. Der Jäger hatte das scheinbar herrenlose Sportgerät mitgenommen und vor Witterung geschützt am Hof untergestellt. Es ist daher gut erhalten und wurde offenbar auch gelegentlich benutzt.

Ob der Tote selbst aus Deutschland stammte oder dort Anknüpfungspunkte hatte, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Wir hoffen insbesondere auf Hinweise aus Deutschland. Vielleicht erkennt jemand das Trikot, erinnert sich an einen Teilnehmer eines damaligen Kurses oder vermisst seit Jahren einen Angehörigen, Freund oder Bekannten. Jeder Hinweis könnte dazu beitragen, die Identität des Mannes zu klären und seinem Schicksal nach Jahren einen Namen zu geben“, sagte Cheffahnder Andreas Dirnberger vom LKA Steiermark.

Am Leichnam wurden abgesehen vom grauen Trikot eine schwarze, lange Jogginghose und eine schwarze Regenjacke (beides der Marke Adidas), ein vermutlich dunkelblaues Langarm-Radtrikot (Shamp) und eine kurze, schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz (BL Bicycle Line) gefunden.

Es ist sicher nicht Friedrich Felzmann

Ausgeschlossen ist übrigens aufgrund des DNA-Abgleichs, dass es sich beim Toten um Friedrich Felzmann handelt. Der damals 66-Jährige ist seit seinem Doppelmord in Stiwoll Ende Oktober 2017 nicht auffindbar.