Anfang Juli eröffnet in der Arena Süd in Fohnsdorf ein neuer Fitnessclub der Marke „Myfitness“. Auf rund 1500 Quadratmetern Fläche entsteht einer der größten Fitnessclubs der Obersteiermark. Für die Arena bedeutet die Ansiedlung auch die Belebung einer bisher ungenutzten Fläche.

Hinter dem Konzept steht der Unternehmer Klaus Kindl aus Graz-Umgebung, der bereits 33 Fitnessstudios in Österreich betreibt. Dazu zählen Standorte verschiedener Marken, die „Fit Fabrik Holding GmbH“, die „Myfitness Holding GmbH“ und die „Fitnesshouse Holding GmbH“. Mit „Myfitness“ verfolgt er seit rund eineinhalb Jahren eine neue Strategie.

Klaus Kindl ist Geschäftsführer der Myfitness Holding GmbH © Kk

KI-optimierter Trainingsplan

„Wir positionieren uns im gehobenen Segment“, erklärt Kindl. Im Gegensatz zu Discount-Fitnessstudios setzt das Unternehmen auf persönliche Betreuung und moderne Technologie. „Bei uns arbeiten ausgebildete Trainer, und die Verträge sind monatlich kündbar.“ Technogym-Geräte, ein großer Outdoor- sowie ein Bereich für Krafttraining und Reformer-Pilates-Kurse gehören ebenso zum Angebot wie Sauna mit Außenbereich, Solarium, Hydrojet-Massageliegen und Ruhebereiche im Innen- und Außenbereich. Das Studio ist während der Öffnungszeiten, täglich von 6 bis 22 Uhr, immer durch Personal betreut.

Über eine App können Trainingspläne erstellt und mit den Geräten verknüpft werden. Zusätzlich werden neben Fitness auch das biologische Alter, Beweglichkeit und kognitive Fähigkeiten analysiert. Künstliche Intelligenz soll individuelle Trainingsprogramme noch präziser auf die Bedürfnisse der Mitglieder abstimmen.

Fitness boomt seit der Pandemie

Der Fitnessmarkt befinde sich derzeit in einer Entwicklung, so Kindl: Während früher vor allem junge Erwachsene trainierten, nutzen heute immer mehr Menschen über 60 Jahre Fitnessangebote, um Muskelabbau und Bewegungseinschränkungen vorzubeugen. Gleichzeitig sinke das Durchschnittsalter der Mitglieder: „Viele junge Menschen investieren heute lieber in ihre Gesundheit als in Alkohol oder Partys“, beobachtet Kindl. Das Gesundheitsbewusstsein habe sich seit der Corona-Pandemie deutlich verändert.

Die Expansion von Myfitness geht weiter: Neben Fohnsdorf sind derzeit neue Studios in Hartberg, Pinkafeld, Melk und auf der Wiener Mariahilfer Straße geplant. In den kommenden drei bis vier Jahren sollen österreichweit weitere 20 bis 25 Standorte entstehen.