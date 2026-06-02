Mit „Jo’s Kebab & Burger & Pizza“ hat am 1. Juni in der Burggasse 1 in Judenburg ein neuer Imbiss aufgesperrt. Betreiber Ismael Hussein gibt an, bewusst auf Qualität, regionale Zutaten und hausgemachte Spezialitäten setzen zu wollen. Er will klassischen Fast-Food-Gerichten eine „persönliche Note“ versehen und mit „orientalischen Einflüssen neu interpretieren“, heißt es in einer Aussendung zur Eröffnung.

Auch Veganer werden fündig

„Jedes Gericht soll eine eigene Handschrift tragen“, beschreibt Hussein die Philosophie seines Lokals. Die Burger werden mit österreichischem Fleisch zubereitet, die Burger-Brötchen täglich frisch hergestellt. Auch beim Kebab setzt Hussein auf Fleisch aus der Region, frisches Gemüse und eine hausgemachte Sauce nach Familienrezept. Daneben findet man auf der Karte etwa hausgemachten Falafel, und auch für vegane Gäste gibt es mehrere Alternativen, darunter einen Avocado-Burger sowie einen veganen Chicken-Burger.

Hussein möchte seinen Imbiss als „Treffpunkt für Jung und Alt“ etablieren. Dem aus dem Irak stammenden Gastronom seien Gastfreundschaft und Qualität wichtig. Geöffnet hat „Jo’s Kebab & Burger & Pizza“ täglich von 11 bis 21 Uhr.